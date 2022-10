P3B: l’ASTEK C loupe le coche à Blaregnies

Les Kainois ont loupé de peu la montre en or à Blaregnies, qui reste la seule équipe invaincue derrière Colfontaine, avec une rencontre de moins au compteur. La première mi-temps fut particulièrement équilibrée, avec 13-13 au marquoir après dix minutes, 26-26 au repos ! Le troisième quart tourna à l’avantage des locaux qui parvinrent alors à rester devant malgré la résistance kainoise. Derrière, Celles et la « Frat » ont fait le job pour rejoindre l’ASTEK sur la troisième marche avec trois succès en cinq matches disputés. À Cuesmes, les Mouscronnois de Benjamin Ramon n’ont jamais été inquiétés. « On a pris un excellent départ puis les Borains sont revenus progressivement pour recoller à deux points au repos, confiait le coach de la « Frat ». Au retour des vestiaires, mes gars ont directement relancé la machine pour s’assurer une fin de partie tranquille. Je retiens surtout cette excellente défense, qui nous permet de limiter pour la troisième fois nos adversaires à moins de cinquante points. »