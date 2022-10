Malgré la victoire, le staff d'Acren n'était pas satisfait à 100%: "On aurait dû se mettre à l'abri"

Car pour rappel, Kévin Ousmane a dû céder sa place peu après la demi-heure de jeu. Touché dans un impressionnant contact avec Sekou Koné, le dernier rempart était touché sous l’œil. Il a été emmené de suite à l’hôpital alors que la rencontre se poursuivait (NDLR: il souffre d’une fracture de la pommette). En l’absence d’un 2e gardien, c’est le courageux Renier qui prenait place dans les cages. Et finalement, excepté deux parades face à Koné, il aura eu assez peu de travail. " Parce qu’on s’est fait endormir en deuxième mi-temps. Seraing a proposé un joli football fait de belles combinaisons. Ils ont resserré leur bloc et ont réussi à trouver les intervalles en allant de l’avant. Nous, on ne trouvait plus aucune solution. On n’a su se montrer dangereux que dans les cinq dernières minutes. C’est dommage car les consignes n’ont été respectées que durant une mi-temps. À cause de cela, on a vécu une fin de match stressante. Même s’il faut reconnaître que l’adversaire n’a pas spécialement été dangereux dans les derniers mètres.

De notre côté, on a pu compter sur le doublé de Quentin. Il le mérite parce qu’il bosse énormément pour l’équipe. On savait depuis longtemps que c’était un artiste. Mais quand il se met au service du collectif, c’est encore mieux. Sekou Koné aurait pu en mettre au moins deux aujourd’hui. Mais on va dire qu’il les garde pour le derby ", sourit le coach.

« Un déplacement qui nous réussit »

Car à peine le coup de sifflet final avait retenti, les Fusionnés étaient déjà tournés vers la prochaine rencontre. Un duel face à Rebecq toujours très attendu car il s’agit du plus court déplacement de la saison. "Il nous réussit plutôt bien habituellement. On va essayer de ramener quelque chose. Mais on y va sans pression ou stress. On aborde ce duel en confiance après notre victoire (NDLR: Rebecq l’a aussi emporté 1-3 à Verlaine). On a récupéré Bastien Yondjouen et Pato Sangaré qui nous offrent plus d’équilibre. Pato est une réelle plus-value pour le club. Il court, il casse les actions, il sait mettre l’impact et relancer proprement. On est dans le bon wagon pour l’instant. Mais rien ne sert de s’enflammer. On ne l’a pas fait non plus après la défaite de la semaine dernière. On a juste rappelé aux joueurs de bien respecter les consignes car on avait offert les trois buts à Dison. Aujourd’hui, ça nous permet de reprendre les trois points. On continue l’objectif de se rassurer au plus vite".