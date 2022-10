Maffle B tient enfin sa première victoire

En face, le coach intérimaire Ben Sinot était évidemment moins heureux: "C’est catastrophique, pas juste en analysant le résultat qui nous isole en fond de classement mais par rapport au niveau de jeu. Certains joueurs ont peut-être voulu remettre le coaching de Rudy Balcaen en question mais ils doivent aussi en prendre pour leur grade. On n’a plus l’ADN qui faisait notre force la saison passée. Si rien ne change, on retournera vite en P3, ce qui serait une cata pour le comité qui essaie depuis des années de s’installer en P2." Si les blessures et absences font très mal, Leuze devra attendre des jours meilleurs et espère trouver un coach qui pourra remettre un peu d’ordre.

Toujours au top !

En haut de classement, Enghien poursuit sa belle série. Samedi, les promus ont facilement pris la mesure de Carnières qui semblait démobilisée. "Les visiteurs sont venus à six et sans coach. On a vite mené 27-14 avant de dérouler. On n’encaisse d’ailleurs que quatre points dans le deuxième quart. J’ai pu faire tourner l’équipe et on a pu prendre du plaisir devant une belle assistance réunie pour le repas du club", résumait un Laurent Wilmus pour qui la soirée fut parfaite.

À la Fraternité, Manu Vandevoorde était également satisfait de la victoire contre Wasmuël, un peu moins de la façon avec laquelle le groupe a pris les trois points: "Je retiens surtout la belle contribution du banc qui a clairement fait la différence. On a connu dix premières minutes catastrophiques face à des visiteurs qui, suite à plusieurs cas de Covid, ne se déplaçaient qu’à six. La rencontre avait d’ailleurs failli être déplacée mais la fédération a refusé le report tardif. On retiendra aussi le retour réussi de David Verhelle après sa blessure."

Et de trois pour Ellignies

La belle série se poursuit du côté d’Ellignies qui enregistre un troisième succès consécutif à la plus grande joie de Benoit De Vleeschauwer: "Le groupe était appliqué, a su prendre une avance d’une dizaine de points dans le premier quart et a géré parfaitement la suite de la partie contre une formation très jeune. On ne va pas s’emballer mais cette troisième victoire est vraiment importante dans la course au maintien. Nous sommes sur la bonne voie."

Victoire enfin pour Stambruges qui a assuré l’essentiel à Blaregnies, équipe toujours très difficile à manœuvrer à domicile. "C’était loin d’être facile mais on a livré une grosse prestation défensive en n’encaissant que 53 points. On a su limiter les meilleurs joueurs locaux alors que les systèmes ont été appliqués pendant 40 minutes", se félicitait Olivier Detrain dont l’équipe accueillera justement Ellignies pour un petit derby samedi prochain.