Luingne jouera bientôt avec son équipe B

Le coach sera bientôt chauve à force de s’arracher les cheveux pour sélectionner un effectif. "Je suis désolé pour les spectateurs car le spectacle proposé a été pénible à regarder. Le match a effectivement été fermé. On retient donc le point pris et notre deuxième clean-sheet d’affilée. Mais c’est à nouveau une unité à la Pyrrhus. Face à Péruwelz, notre équipe P3 sera fortement sollicitée. Je n’ai pas le choix de faire confiance aux jeunes du club car les blessures encourues semblent assez graves, surtout pour Jérôme Delecluse qui constitue mon relais sur le terrain", regrette le coach luingnois.

« On a bien vu le favori de la série… »

Le Pays Blanc a reculé à la septième place du classement. Belœil était un poisson trop lourd à pêcher. "On a bien vu le favori de la série, avoue Yanis Derbal. On a bien résisté en première période sans se montrer dangereux cependant. Ramser m’a manqué car je n’avais pas de pivot pour me lancer en profondeur. Dans l’ensemble, c’était un match difficile car on ne parvenait pas à maintenir ce ballon en zone offensive. Le score est peut-être un peu lourd mais la victoire n’est pas contestable", explique le joueur antoinien.

"Je ne pense pas que la marque finale est lourde car elle aurait déjà dû êtr e acquise à la pause avec un peu plus de jugeote, rétorque Chemcedine El Araïchi. Je pense aussi qu’Antoing aurait dû être réduit à dix après six minutes. Mais je ne polémique pas car cela n’a pas eu d’impact sur le score final. Ce succès en derby, qui est toujours un must, efface le nul frustrant contre PAC Buzet", dit le coach belœillois.

Molenbaix dans le sillage des Unionistes

Derrière Belœil, Molenbaix reste à l’affût. À Mons, face aux jeunes de l’équipe B, le but local a servi de réveil pour les hommes de Frédéric Debaisieux. Charly Vanherpe ne le cache pas. "Comme prévu, cette équipe de Mons B est joueuse. C’est une belle formation à voir évoluer. Elle a méritoirement pris l’avantage avant que notre secteur offensif ne se réveille. Nous avons la chance de posséder cette arme qui nous permet de récolter trois points et de rester dans le bon wagon derrière l’Union."

Le troisième larron du podium a aussi connu des moments difficiles face à Montignies. Péruwelz a été mené avant d’émerger grâce notamment au triplé d’Heddadji. "Je mettrai aussi en exergue l’excellente rentrée de Meziani qui a pesé sur la défense de Montignies, précise Thierry Rosvelds, le vice-président péruwelzien. Dans l’ensemble, les spectateurs n’ont pas dû s’ennuyer car la rencontre a été spectaculaire. En ce qui nous concerne, on retiendra surtout une seconde période de belle facture produite par un bon bloc animé d’un bel esprit. Le seul point négatif est de n’avoir pas tué la rencontre à 4-2 et de s’être fait un peu peur en fin de rencontre. Cela n’aurait pas dû arriver avec un peu plus de réalisme."