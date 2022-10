La fin du calvaire pour Julien

« Ces quelques minutes officialisent mon retour »

Après deux matches en P3 avec l’équipe B, Julien a été récompensé de son abnégation par une sélection avec les A. "En raison des suspensions et blessures même si je crois ne pas avoir démérité cette sélection !" Qui ne s’est pas arrêtée là puisqu’il est monté au jeu… "J’ai joué un peu moins de dix minutes. Une agréable surprise car vu le 2-0, je ne pensais pas monter. C’était vraiment un chouette moment, rempli d’émotion, car c’est encore différent des deux matches que j’ai faits en P3. Là, ça officialisait en quelque sorte mon retour !"

Retour dans le rôle de numéro 10 alors qu’on avait quitté Julien en back droit il y a un an… "En début de saison, avec Jimmy Hempte, les choses étaient claires: on était trois pour ce poste d’arrière latéral: Isen, qui fait ses matches, Gaëtan Thulier, qui est parti entre-temps, et moi ! Dès son arrivée, David Bourlard m’a signifié qu’il me voyait plus comme un médian axial, en huit ou en dix. Mais comme je lui ai dit, je prends tout ce qui vient. Peu importe la place, je suis sélectionnable et prêt à remplir le rôle qu’il voudra bien me donner."

Dès la venue de Tournai, idéalement ! "C’est le genre de match que personne ne veut rater. J’en suis à ma quatrième saison au Pays Vert et quand j’entends le président, les supporters et mes équipiers parler de ce derby, je sens que ça compte beaucoup. Ce duel, il me tient aussi à cœur désormais."