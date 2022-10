D2 ACFF: Replacé dans le milieu à Acren, Massimo Di Vita se sent à sa place

Titulaire depuis quatre rencontres, le nouveau venu a dû se faire à une nouvelle position: celle de milieu de terrain. "Je m’y sens très bien. Je reçois beaucoup de conseils des coachs et de Pato (Sangaré) qui joue à mes côtés. On se complète bien car on est deux travailleurs. Mais lui est plus défensif alors que moi j’aime me projeter vers l’avant. Désormais, je me sens à cette place comme si j’y avais toujours joué".

Vu ses performances, Massimo espère enchaîner samedi face à Rebecq. D’autant que c’est un match particulier pour lui. " C’est un club que j’ai apprécié durant mon passage. Je suis très heureux de retourner là-bas. Cela reste un moment spécial. Même si j’ai dû partir à cause d’un manque de temps de jeu, je n’ai aucune amertume. Je n’irai pas sur la pelouse avec l’envie particulière de prouver quelque chose. Ce sera avant tout un plaisir car je connais encore pas mal de monde dans le staff ou dans le groupe.

J’ai déjà vécu ce derby dans l’autre camp. C’était toujours attendu. Il y a un peu plus de pression, un peu plus de duels et d’impact physique. J’ai hâte de le découvrir dans le camp acrenois. Et de revenir avec la victoire ".