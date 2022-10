Camille Laus a partagé un moment inoubliable avec des résidents

« Le sport véhicule de belles valeurs »

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que la spécialiste du 400 m prend son temps, alors qu’elle profite de vacances bien méritées, et donne de sa personne. En plus de l’entraînement, elle a eu l’occasion de découvrir le quotidien de ses personnes touchées par le handicap. "Je suis allée suivre l’un de leurs ateliers autour du monde du spectacle. On a dansé, joué la comédie… C’est la première fois que j’avais le temps de passer une journée complète auprès d’eux. Je suis très heureuse d’avoir vécu cela".

Partager sa passion, Camille le fait avec un sourire non-dissimulé. Car elle sait l’importance que la discipline sportive a pour ces personnes. "Le sport leur véhicule de belles valeurs. On a réalisé une petite course en relais pour montrer l’importance du travail d’équipe. Cela met en avant le respect, la cohésion… Le sport leur permet aussi de dépasser leurs limites. On a pu le voir encore aujourd’hui avec Jérémy (un résident) qui a voulu à tout prix finir son tour de 400 mètres". Un très joli moment parce que le jeune homme a été encouragé par l’athlète olympique mais aussi par tous les participants à l’entraînement.

À l’origine de cette initiative, Vincent Detournay, éducateur au Saulchoir, était ravi d’avoir pu partager ce moment avec d’autres institutions également. « Camille est restée une personne très simple. Elle donne beaucoup d’amour à nos résidents qui lui rendent bien. Elle ne met aucune barrière. Ce qui explique pourquoi les sourires sont si beaux des deux côtés. Il y a eu une connexion rapide et intense entre elle et nos résidents. Aujourd’hui, elle a passé la journée chez nous. Elle a pris le temps et n’a pas hésité à amener des petites choses pour tout le monde (NDLR: la mamy de Camille avait notamment préparé le goûter). Camille, c’est aussi un exemple pour tous les résidents. Quand elle donne un entraînement, ils ont tous envie de se dépasser pour elle. C’est un plus indéniable pour eux dans leur journée ». Les sourires suffisaient pour se rendre compte du bonheur partagé. Et ce sont de tels moments qui nous font encore plus aimer le sport !