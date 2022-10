Avant Pays Vert-Tournai: « Arrêtons de prétendre, gagnons d’abord ! »

"Samedi soir, on a vu le travail qui reste à faire entre une équipe qui va jouer le titre et une autre qui vise le tour final, concédait Yohan Brouckaert. On s’attendait à un match compliqué avec deux équipes dans le trou au coup d’envoi. Il n’y a pas eu photo hélas." Et pourtant, pas question de tout jeter: "On avait un plan de jeu bien établi qu’on n’a pas trop mal appliqué mais des erreurs individuelles ont une nouvelle fois plombé la partie: on ne peut pas prendre le premier, surtout à ce moment de la partie, le second encaissé très vite nous désorganise."

Replacé au centre de la défense aux côtés de Quentin Piéraert, Yohan résumait très bien ce qui cloche actuellement: "On s’est dit les choses en semaine, on a essayé mais ce qui nous arrive, c’est une question de concentration, de marquage, de plein de choses ! Une fois de plus, les détails ont fait la différence. Regardez la semaine passée où on doit revenir avec un point. Il a suffi de quelques minutes à Saint-Symphorien pour nous en priver."

On sent aussi quand on encaisse un but un peu de résignation, comme si les joueurs se disaient que la cause était entendue. Avec cette mentalité, les Tournaisiens vont se faire bouffer tout crus au stade des Géants. Le Pays Vert a aussi une défaite à Saint-Symphorien à oublier et piétinera allègrement ses adversaires s’ils n’affichent pas de répondant dans l’impact physique et mental.

« Notre unique ennemi, c’est clairement nous ! »

Avant la partie, Jérémy Descarpentries avait insisté sur le fait d’élever le niveau de jeu et de ne laisser aucun espace à David Cardon. "Un joueur que n’importe quel entraîneur aimerait avoir au sein de son effectif", soupirait-il à l’issue du match. Les joueurs tournaisiens n’ont été capables ni de l’un ni de l’autre et c’est ça qui est préoccupant… A-t-on vu l’équipe trop belle ? Pourquoi les erreurs à répétition se multiplient-elles ? Le noyau a changé en profondeur certes, il y avait des absents, d’accord, mais on devrait quand même voir une évolution.

Enzo Bellia avait son analyse: "Mais quel match frustrant une fois de plus ! En première période, on est bien en place mais on réussit à se prendre un goal de merde (sic). On pouvait l’éviter si on avait sorti le ballon. On est remonté sur la pelouse avec de bonnes intentions et motivés à l’idée de revenir au score mais quand on voit le second but – on est à trois contre un dans notre rectangle, le joueur adverse peut aisément tirer – ça ne peut arriver. Le troisième goal nous coupe définitivement les jambes."

Quelles solutions pour sortir de l’ornière dans laquelle sont dangereusement englués les Tournaisiens ? "Il faudra taper sur le clou ! Chacun se doit de se remettre en question. Dans un match de football, on ne peut pas se permettre une minute de flottement. La moindre erreur se transforme en but. Il faudra arrêter de prétendre ceci ou cela, gagnons d’abord des matches ! On est notre seul ennemi… On met tout en œuvre pour faire au mieux mais ce qu’on montre au club, aux supporters et au staff est impardonnable ! On doit respecter nos couleurs…"

Le derby, toujours attendu, à Ath de ce prochain dimanche doit être l’instant idéal pour les Sang et Or, histoire de quitter la… onzième place !