Victoire in extremis et bien payée pour Kain

Il était déjà certain que les Kainoises possédaient des qualités techniques pour jouer le haut du tableau, il est maintenant avéré qu’elles peuvent faire preuve de solidité mentale pour chercher une victoire lorsque l’adresse n’est pas au rendez-vous. Le TEF entame la rencontre de la bonne manière mais comprend que cela ne sera pas une partie de plaisir contre des Colfontainoises agressives qui vont chercher des fautes pour maintenir le cap grâce à leur efficacité aux lancers francs. Le marquoir affiche un 35-30 logique à la mi-temps et on sent que la partie peut tourner dans les deux sens.

« Je retiens la victoire et le caractère »

Au retour des vestiaires, les visiteuses prennent l’ascendant mental. La partie s’enraye à cause des nombreuses fautes sifflées de part et d’autre mais à ce petit jeu, c’est Colfontaine qui prend les commandes aux abords du dernier quart-temps (52-54). Les Kainoises se créent de nombreuses possibilités mais encore faut-il les concrétiser, le manque de réussite dans la raquette finit enfin par s’atténuer dans les dernières minutes et Kain revient devant au meilleur moment. Les trois derniers points inscrits par Colfontaine n’y changeront rien, le TEF peut enfin souffler.

À commencer par Constance Delbecque qui a senti la pression du match malgré toute son expérience. "Ce match était stressant et tous les nerfs lâchent quand le buzzer final retentit. Cela ne devait pas être si compliqué mais nous n’avons pas bien joué en réagissant à leurs intimidations. Nous aurions dû rester concentrées sur notre jeu. On s’est mis la pression en connaissant les qualités adverses et il ne faut pas reproduire cette erreur en se déplaçant à Pont-de-Loup."

Un duel au sommet déjà dans toutes les têtes, y compris dans celle de Sam Vankeersbulck. "Aujourd’hui, je ne retiens que la victoire et le caractère. Ça ne suffira pas la semaine prochaine mais on n’aura pas de pression car nous ne serons pas favorites."