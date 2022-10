Un succès unioniste au petit trot

Aux absences annoncées de Ramser et Hinnens, s’ajoute celle de Delval malade. Hssaine n’est pas retenu alors que Denays manque à l’appel…

Le derby aurait déjà pu basculer après six minutes lorsque Huyzentruyt arrête fautivement El Araïchi parti au but. La jaune adressée au défenseur est très, très foncée… Deux minutes plus tard, nouvelle frayeur pour les locaux suite à une coup-franc puissant de Lericque qui s’écrase sur la transversale d’un Carbonnelle battu.

Pays Blanc se bat bien malgré tout et s’approche même de Petron, lequel sort devant Ciot, s’interpose sur un essai de Derbal et voit une tentative de Lesage passer à côté de ses armatures.

Le but beloeilois aurait aussi dû tomber à dix minutes de la pause mais El Araïchi se loupait complètement sur une tentative de lob face à Carbonnelle. Le portier antoinien sera impliqué dans le but d’ouverture. Il tarde à sortir sur un long ballon visiteur et laisse Renquin secouer ses filets. Dans le temps additionnel, un autre but de Fretin est justement annulé pour hors-jeu.

Incapable de garder le ballon en première mi-temps, Pays Blanc est meilleur en seconde. Mais le match manque singulièrement de rythme. Seules des actions dans les rectangles suscitent les réprobations des supporters: pour un contact de Haillez sur Laï et un autre d’El Araïchi sur Urbain.

Il faut finalement attendre les sept dernières minutes du derby pour revoir quelques accélérations productives. La première voit Renquin frapper au ras de la transversale de Carbonnelle. La seconde permet au buteur de doubler son actif et de mettre ses couleurs à l’abri après avoir été lancé dans l’axe. On croit l’Union repue mais à peine le stylo est-il posé pour noter l’action précédente que Lericque déborde et trouve Petta au second poteau pour le numéro trois.

L’Union s’est comportée en favorite de la série face à des Antoiniens généreux en première période et impuissants en seconde.