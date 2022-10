Un nul pour le SK alors que la victoire aurait été méritée

La rencontre fut retardée à cause des supporters visiteurs qui envoyaient des fumigènes sur la pelouse. Le coup d’envoi fut à peine donné que les locaux ouvrent le score par Vanden Berghe reprenant un centre millimétré de la droite. Beveren a bien failli égaliser peu après mais De Prez détourne un coup-franc visiteur en corner. Il a une alerte peu après sur une reprise détournée par sa barre transversale. Ce sont au contraire les locaux qui doublent leur avantage au quart d’heure par Ndikumana d’une reprise à bout portant. Les Renaisiens laissent ensuite les visiteurs monopoliser le cuir mais sans danger. À la 37e, le portier visiteur doit détourner le cuir en corner pour éviter un nouveau but. Ce sont les visiteurs qui réduisent le score à la 40e par Pieren d’une reprise à bout portant. Il ne se passera plus rien avant le coup de sifflet renvoyant les équipes aux vestiaires.

Après le repos, les visiteurs se montrent plus entreprenants, sans mettre De Prez à contribution. C’est au contraire le gardien visiteur qui doit intervenir sur les contres locaux.

Beveren revient à la marque à la 53e par Devos qui profite d’une perte de balle dans l’arrière-garde locale pour égaliser. Cadron aura aussi une belle occasion peu après mais Van Goethem se met en évidence.

Beveren se rebiffe et met la pression sur la défense locale. Celle-ci réagit très bien mis à la 70e, il faut un arrêt réflexe de Van Goethem pour ne pas encaisser. Il remet cela peu après sur réponse de la tête à bout portant de Ndikumana.

À dix minutes du terme, l’arbitre arrête le match à cause d’un nouvel envoi de fumigène, cette fois dans la tribune debout des supporters locaux. On reprend heureusement cinq minutes plus tard. Dans les arrêts de jeu, le keerper a encore un arrêt réflexe sur une reprise à bout portant de Ndikumana. Le dernier corner ne donnera rien et on restera sur ce score nul frustrant pour les visités qui méritaient mieux.