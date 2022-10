La première franche occasion se situe au quart d’heure avec une tête de Coenen repoussée par le montant. Taintignies, qui doit faire preuve de patience face à une formation regroupée, touche aussi du bois par C. Coppieters. Peu avant l’heure, De Stommeleir fait 1-0 sur penalty. Taintignies profite alors ses espaces pour se créer quelques possibilités et à la 70e, Comblée met à profit un long dégagement pour assurer la victoire de ses couleurs. Victoire de référence pour Taintignies.

Barry-Carrières – Havinnes B 1-4

Avec la descente, les locaux prennent le match en mains et mènent logiquement au score à la 25e grâce à Vanden Broeck. Les occasions locales se succèdent mais contre le cours du jeu, Doignon rétablit la parité juste avant la pause. À la 75e, Scarpino hérite d’une balle de match que le gardien visiteur détourne. Durant les dix dernières minutes, les visiteurs parviennent à prendre leur envol par Doignon à deux reprises, alors qu’il aurait dû être exclu bien avant cela, et Delcourt. Barry méritait mieux.

Wiers B – Ellezelles B 0-3

Après 10 minutes de flottement à cause d’une équipe remaniée qui doit trouver ses marques, Ellezelles domine petit à petit les échanges et ouvre le score au quart d’heure sur un coup franc direct de Ben Aissa. Les longs ballons de Wiers sont bien contrés par la défense. Les locaux ratent l’occasion de revenir sur un penalty sifflé à la 25e. En seconde période, Ellezelles fait le gros dos durant le premier quart d’heure avant de bien faire circuler le ballon et creuser l’écart sur un doublé de Ben Aissa et un corner repris de la tête par Villyn. Pourtant mal reçu, Boquet, ayant à cœur de jouer contre ses anciennes couleurs rate un penalty. À noter un arbitrage médiocre pour les deux côtés.

Houtaing – Bléharies B 4-2

Malgré un match équilibré, Houtaing mène 2-0 à la pause sur un coup franc direct de Cincinnato et sur un débordement de D’Hautcourt qui trouve Barbieux à la conclusion. Les locaux reprennent bien et creusent l’écart via Cincinnato à la 52e. Après un penalty manqué de Bléharies, Houtaing est mis en difficulté vers l’heure et laisse revenir les visiteurs sur deux belles conclusions de Filmotte. Cincinnato met à l’abri les siens avant la fin.

Rongy B – Risquons-Tout B 2-3

Risquons-Tout est sorti vainqueur de cette bataille marquée par beaucoup de phases arrêtées et de duels. Risquons-Tout mène à la pause 0-2 sur un coup franc repris par Hurel et un penalty converti par Agostino. En seconde, scénario inverse pour Rongy qui rétablit la parité sur un penalty et un coup franc convertis par Guilbaut. Même si les changements à la pause se sont montrés payants, Rongy laisse filer la victoire dans les arrêts de jeu sur une mauvaise relance mise à profit par De Sousa.

Brunehaut A – Béclers B 4-0

En première, Brunehaut joue avec son bonheur et galvaude plusieurs occasions avant d’ouvrir la marque à la 17e sur un corner mal dégagé par la défense et repris par Beukenne. Les locaux se confortent ensuite sur un contre conclu par Mascret et un coup franc de Chantry. En seconde période, les locaux gaspillent les opportunités et doivent attendre la 88e pouvoir Donnez sceller les chiffres.

Wodecq B – Leuze Lignette B 4-3

La première mi-temps est à l’avantage de Wodecq qui mène 2-0 à la pause sur une action collective et un coup franc direct conclus par Decroie. À cause de la blessure de leur capitaine Flameng, les locaux connaissent 15 minutes de flottement et laissent revenir Leuze revenir à 3-3, alors que Reboud relançait les siens à la 55e en faisant le 3-1 sur une combinaison avec Sanchez-Diez. Decroie offre finalement la victoire à Wodecq à la 75e sur un corner rentrant. Dans l’ensemble, victoire méritée.