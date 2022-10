Péruwelz s’impose grâce à un triplé de Heddadji

Le spectacle a débuté dès la 8e avec l’ouverture du score de Cortvrint servi par Bah. Mais la joie ne dure pas. Louahed sur un long ballon et Mesrouri sur un joli lob retournent la situation. Entretemps, un centre de Milito était repris par Wattier sur Eeckhout qui voyait la reprise d’Heddadji heurter la transversale (20e). La seconde période sera plus spectaculaire. Meziani se fait bousculer dans le rectangle, Heddadji transformant la sentence. Heddadji récidive dans une action de plein jeu après un centre de Gahungu. Péruwelz passe devant et accentue son avantage lorsque Delattre est isolé au second poteau sur un corner local. Gahungu a deux nettes occasions de corser l’addition. Mais au lieu d’être tranquille, Péruwelz est obligé de se reconcentrer lorsque Struyven fait 4-3. Heddadji signe un triplé en partant seul du milieu avant d’aller battre Eeckhout pour fixer le score d’une rencontre à rebondissements. La frustration molenbaisienne est effacée. L.B.