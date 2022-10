P1 dames: Basècles l'emporte face à Péruwelz avec la manière

Dès les premiers échanges, ce sont les visiteuses qui se détachent grâce notamment aux services de Manon Detournay et de Séléna Berton (3-7). Les Péruwelziennes tétanisées par l’enjeu tardent à réagir et le double changement effectué par Aurélien Azor ne donne pas le résultat escompté tant les fautes directes s’accumulent du côté visité (10-17). Surtout au filet avec des attaques le plus souvent expédiées hors des limites de jeu (14-21). La réception reste chaotique. Et les locales cèdent la première manche (15-25). Au second set, Péruwelz semble aller mieux, le changement de passeuse apportant des solutions nouvelles au filet où Eline Strumelle a remplacé Julie Pottiez au poste d’opposite (4-1). C'est maintenant au tour de l’équipe locale galvanisée par sa libéro, Flavie Decostre de mener la danse (16-12). Elle profite d’une défense basécloise beaucoup trop statique et hésitante (19-15). Dans le money time, Léa Maess enfonce encore le clou par plusieurs attaques gagnantes à l’aile permettant ainsi à Péruwelz de l’emporter logiquement (25-22) .

« On a bien réagi à un partout »

"C’est vrai qu’on s’est un peu déréglées en zone arrière au milieu du deuxième set", analysait du haut de ses treize ans Camille Louis, la libéro visiteuse particulièrement en vue. "On s’est moins parlé et beaucoup de balles sont tombées entre deux joueuses. Heureusement, à un set partout, on a bien réagi".

Basècles se reprend en effet dès le début de la manche suivante en servant mieux (3-6). Les filles de Franck Vivier s’illustrent alors une fois de plus au filet, chacune y allant de son attaque gagnante ou d’un ballon placé au bon endroit (13-16). L'écart se creuse (16-21). Et c’est Manon Detournay aux ailes qui fait en sorte que Péruwelz finit par plier (20-25).

Une avalanche de services ratés de part et d’autre du filet marque ensuite le début de la manche suivante. L’égalité persiste donc jusqu’à 12-12. Il faut alors un superbe travail au bloc de Manon Calicis et une série de services de Zélie Vindevogel pour débloquer la situation en faveur de l’équipe visiteuse qui ne sera plus vraiment inquiétée (25-22).

Les deux coachs trouvaient logique le résultat. "Le stress nous a coûté le premier set. Cela s’est vu en réception. On n’a pas pu passer par le centre comme je l’avais demandé, admettait Aurélien Azor à Péruwelz. Dans les sets suivants, mes filles ont parfois fait jeu égal, mais sans être suffisamment agressives au filet pour faire douter les Basécloises qui, après la perte du second set, n’ont pas paniqué. Dans les deux suivants, elles ont pris leurs responsabilités. On a un peu peur de faire mal à l’adversaire. Cela s’est vu dans les rallyes, où on a voulu trop assurer au filet. Il faudra inverser cette tendance". Dans l’autre camp, son homologue était satisfait de la tournure des événements. "Je suis content de ce que j’ai vu, surtout au niveau de l’engagement de certaines qui jouaient encore en P3 la saison dernière, se réjouissait Franck Vivier. Notre service a bien fonctionné dès le début et a permis à nos plus jeunes de déstresser et de jouer plus libérées. C’est surtout en contre-attaque qu’elles se sont appliquées en soignant d’abord les relances et les gestes défensifs. Ce qui a permis d’isoler davantage nos centrales, qui ont toutes les deux été efficaces".