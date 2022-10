C'est ce qu’on appelle un joyeux retour ! On parle de celui d’Erwan Coppin aligné à Anvaing et qui a marqué son territoire en ouvrant le score sur un centre de Bottequin après trois minutes. Pacco sort à sa rencontre neuf minutes plus tard, l’accroche sans réaction de l’arbitre. "On a le ballon et on ne bouge pas. On est mous ! Pourquoi faut-il toujours gueuler pour que vous commenciez à jouer ?", s’égosille Gille Debodt. Eclair fugace puisque Coppin profite d’un caviar de Mahée pour doubler la mise. Il n’y en a que pour Anvaing. Les occasions se multiplient et Mahée clôt le festival d’un bel envoi en lucarne à la 73e. La seule possibilité visiteuse est une tête de Kouvoua à quatorze minutes du terme. "Quand certains ne respectent pas les consignes, il n’y a rien à faire", glissait Corrado Longlez. "Bien sûr que ces deux buts font plaisir pour mon retour, souriait Erwan Coppin. Ça nous permet de remonter au classement en espérant revenir sur la tête après un début de saison désastreux. On essaie de trouver un équilibre depuis le départ de Coco Delneste. L’avantage, c’est qu’on est une bande de copains, on a gardé la base. Il ne nous reste plus qu’à enchaîner".

Isières – Estaimbourg 2-5

Comme l’an passé, les deux équipes se sont quittées sur le score de 2-5. "Le score est très forcé", détaille Johan Devos. Au vu des circonstances, de nombreux blessés ou un arbitrage discutable, la défaite ne fait pas mal au moral isiérois, même si elle signe un petit coup d’arrêt. Isières a pourtant pris l’avantage à la 54e via une somptueuse reprise de Yakassongo. "Mais l’égalisation rapide, signée Taquet, nous a fait mal. On espérait tenir le score plus longtemps". Dekoster reprend le centre de Claerebout pour donner l’avantage aux siens (65e). Avant que Taquet (70e) puis Clément sur un penalty généreux (87e) n’accentuent le score. Auvens réduit la marque à la 91e sur un centre de Paelinck avant que Devianne ne donne au score son allure finale. "On a une jeune équipe en reconstruction qui a manqué d’impact. Au contraire d’Estaimbourg, une équipe de routiniers qui va jouer les premiers rôles et qui a réagi après de moins bonnes prestations".

Obigies – Enghien 2-1

Obigies qui empoche les trois unités dans un match qui aurait pu se conclure par un nul. À la 28e, Pottiez, magnifiquement servi par Hovine, fixe le gardien du plat du pied. "La première mi-temps s’est jouée au milieu, explique Fabien Delbeeke. Au retour des vestiaires, Enghien a poussé, est ressorti et a recollé méritoirement ". Suite à une remise en touche vite jouée, Staessens monté au jeu et bien servi au second poteau, ajuste Spreux. Réduits à dix en fin de match à la suite d’une deuxième jaune adressée à Baudry, les Jaunes et rouges inscrivent le but décisif à la 90e. Hovine trouve la tête croisée de Marliere sur coup-franc.

Montkainoise – Herseaux 0-7

"Ce match pourrait faire mal. Après un 0/24, il va falloir se ressaisir, esquisse Fabrice Leleu. On est dans une spirale négative. Face à une équipe au complet et bien organisée, on n’a pas été assez fort mentalement ". Deux erreurs défensives sont venues sanctionner les promus après 20 minutes. Mezzina et Debailleul sont à la conclusion. Les deux attaquants se sont offert un doublé en première mi-temps. Remontés sur le terrain avec un coup au moral, les locaux n’en prendront "que trois" en seconde. Des buts signés Marti, Leblond et Trifi. Hurteux est exclu en fin de match.

Néchin-Hensies 4-2

Ambiance des grands jours à Néchin où les supporters visiteurs ont mis une belle ambiance en compagnie des partisans locaux. Les 200 spectateurs ont assisté à une rencontre de bonne facture et dès la 12e Deconinck est accroché dans le rectangle et se fait justice. Peu après, Allard retient un visiteur et Gallo égalise sur penalty. À la demi-heure, un tir lointain de Denis est mal maîtrisé par le portier et termine au fond. À la 45e, un centre est dévié dans son propre but par un local. Les murs du vestiaire local tremblent à la pause et le résultat ne se fait pas attendre: Néchin repart pied au plancher. La tâche va lui être facilitée par l’exclusion d’Alageyik pour une seconde carte à la 55e. Peu après un corner de Barah est repris de la tête par Vandenberghe. Hensies va jouer de malchance car deux envois trouvent la latte. Sur un contre rondement mené par Van Leynseele à la 83e, Carlier fixe les chiffres.

Templeuve - Wiers 1-1

D’entrée, Dailly se blesse (déchirure). Une mauvaise passe en retrait ne profite pas à un opposant et Voiturier sauve son camp. À la 16e, Leroy est isolé, Van Cauter sort mais se fait lober. Dix minutes plus tard, un centre de Lefebvre trouve la tête de Bariseau pour l’égalisation. À peine le ballon remis en jeu que Delettre, isolé aux 6 m, trouve la latte. Pour un tacle dangereux, Fougnies voit rouge. En supériorité, Templeuve ne crée aucun danger. Certains évoquent un manque d’envie. En fin de match un visiteur tire bien au dessus puis Ergo s’y reprend à deux fois pour sauver un point que Wiers était venu chercher.

Etoilés Ere-Biévène 1-3

Ergo se blesse à l’échauffement. Desmet sortira aussi sur blessure à la 20e. Dès la 6e, Berttolutti ouvre la marque. En contres, Biévène est dangereux avec un Ségala remuant. À la 30e, un dégagement de Dewez trouve Ghiselin qui va égaliser. À la 60e, une mauvaise relance profite à Ségala. Ere revendique un penalty mais l’arbitre siffle un coup franc. À la 83e, Dewaele profite d’un contre pour lober Dewez. Après trois défaites, il faut se reprendre à Ere. Situation inverse à Biévène: la remontada est engagée.

Real B – Pays Blanc B 3-1

"Je suis fier de mon équipe. On a fait preuve d’une maturité qui nous a souvent fait défaut depuis le début de saison, juge Bryan Losterman à l’issue de la rencontre. C’est une victoire logique, face à une bonne équipe constituée de joueurs d’expérience. Elle vient ponctuer notre meilleure prestation tant au niveau du jeu que des occasions créées". Les Lessinois se sont tout de même fait peur jusqu’à la fin et n’ont été délivrés qu’à la dernière minute sur une remontée balle au pied de Van Damme qui inscrit le 3-1, les Antoiniens ayant lancé toutes leurs forces dans la bataille sur un dernier coup-franc. En première mi-temps, la Real menait au score de deux buts. Grâce à une pichenette de Blairon, servi par Ghisbain, à l’entrée du rectangle. Et par une remontée rapide depuis la défense suivie d’un magnifique centre de Delaunoit conclu par Nkaji. "On a ensuite galvaudé et malgré notre maîtrise du match on n’a pas réussi à le tuer". Le Pays-Blanc inscrit le 2-1 par une frappe croisée de Baudry. Mais réduits à 9, suite à une double jaune logique pour Delannoy et une rouge pour Filmotte, les Antoiniens n’ont pu accrocher le point du nul.