Mouscron n’a rien pu faire contre le leader, Templeuve prend le derby

La défaite était prévisible face à Pont-de-Loup, en tête du championnat. Patrice Châtelain saluait le talent adverse avant tout. "Pont-de-Loup est complet car les filles ont de la taille et de la vitesse partout et un mélange entre jeunesse et expérience. Nous faisons une entame de match correcte avec une bonne défense. Ensuite, Julie Billet a concédé des fautes et je la sors, Pont-de-Loup a pu dérouler. Louise Windal s’est fait une entorse en fin de match, c’est dommage pour elle. Elle avait fait une belle prestation. On a fait ce qu’on pouvait avec nos armes, surtout défensivement. Nous n’avons pas baissé la tête comme c’est le cas parfois. Il y a eu des pertes de balles à cause de la précipitation mais à part ça la mentalité y était. Ce match sert d’apprentissage pour la suite."

Courcelles B – Enghien 73-57

Scores: 19-9, 31-29, 50-45, 73-57. Enghien: Jadin 0+4+0+0, Gailly 3+2+2+3, Nadif 0+0+2+0, Meunier 2+0+4+1, Hillewaert 0+2+0+2, Raes 0+2+2+0, Smets 0+6+0+4, Bokomgonya 2+2+0+0, Dambruoso 0+2+3+2, Massamba Kololo 2+0+3+0.

Le manque d’expérience est encore une fois le principal accusé de cette nouvelle défaite enghiennoise. Christophe Deglas l’a vu s’installer au fil de la partie.

" Le premier quart est très mauvais de notre part, on était prévenu mais on les a laissées shooter et elles avaient une belle réussite. Ensuite, on s’énerve et gaspille. On perd le contrôle du match et nos adversaires terminent le duel avec leur expérience.

Elles méritent leur victoire mais on sait qu’on a loupé quelque chose. Il est évident qu’on va devoir s’adapter sans attendre le second tour pour trouver des solutions. On encaisse trop de points faciles. On a du travail mais on peut le faire. Mon équipe ne lâchera pas, pour ça je peux leur faire 100% confiance. "

Mons Ca. B – Stambruges 71-41

Stambruges: Locatelli 0, Bongiorno 6, Robette 3, Duhoux 5, Flandre 6, Hayoit 11, Delcourt 4, Hulin 3, Wuyts 3.

Combien restera-t-il de Campenaires disponibles en fin de saison ? Pas beaucoup si les blessures continuent de s’enchaîner à un rythme effréné. Le premier à en payer les conséquences est le coach qui ne peut que s’adapter pour limiter l’impact de ces absences. "Nous continuons notre série noire d’absences avec Sophie Wuyts qui s’est blessée à la cheville aujourd’hui. Les jeunes viennent en aide, elles montrent des choses intéressantes mais elles sont encore en apprentissage. Elles compensent comme elles peuvent et prennent de l’expérience. Cela était insuffisant pour gagner face à Mons B ce soir. Les absences nous font prendre du retard dans notre évolution mais on reste serein. On a essayé d’adapter notre défense mais nous ne pouvions plus tenir physiquement, en particulier dans le dernier quart-temps."

Templeuve – Estaimpuis 93-40

Scores: 23-11, 41-26, 71-34, 93-40. Templeuve: Echevin 0, Guyot 10, Deglé 8, Hooghe 15, Manche 13, Meurisse J. 23, Depret 4, Meurisse C. 14, Musy 6. Estaimpuis: Androgé 10, Viaene 5, Rucquois 7, Van Neder 6, Dupont 2, Gilmet 6, Beukenne 4.

Il n’y a pas eu de réelle opposition samedi à Satta. Le chasseur templeuvois a tué le poussin estaimpuisien dans l’œuf avec un 15-0 initial dans les premières minutes. La suite de la partie n’a été qu’une promenade de santé pour des Templeuvoises bien supérieures à leurs fantomatiques adversaires. Le coach local Alex De Witte reconnaissait la facilité du match. "Nous n’avons eu qu’à gérer notre avance. Je suis content que l’équipe a fait le boulot. Le match a été vite plié et j’ai fait tourner le noyau pour donner du temps de jeu à toutes mes joueuses." Son homologue estaimpuisien Ludovic Guyot se contentait d’un laconique commentaire. "C’était un match catastrophique, vraiment le plus mauvais de cette saison…"