Molenbaix mené avant la révolte offensive

Le début de match des Molenbaisiens est compliqué. Ils ne parviennent pas à rentrer dans la rencontre. C’est donc en toute logique que les jeunes Montois déflorent le marquoir face à des visiteurs encore dans le vestiaire. Mais ce but va soudainement réveiller l’armada offensive visiteuse. Et c’est l’inévitable Sylla qui remet les deux équipes à stricte égalité six minutes après l’ouverture de la marque.

« Notre attaque a fait la différence »

Molenbaix se crée encore deux ou trois belles occasions de rejoindre les vestiaires avec un léger avantage mais les filets montois ne bougent pas.

Dès la reprise, Sylla hérite d’une opportunité de placer ses couleurs au commandement. Mais il faut finalement attendre un petit quart d’heure pour voir Petit signer son retour comme buteur. Molenbaix ne tarde pas à se mettre à l’abri. Rentré en cours de première période suite à la blessure de Coqu, Dekampener se signale en plantant la troisième rose visiteuse.

"Notre secteur offensif a encore fait la différence face à une très belle et jeune équipe montoise qui n’a pas peur de jouer au football", salue Charly Vanherpe.