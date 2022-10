Les visiteurs devaient composer avec de nombreuses absences, une dizaine, avec les blessés et suspendus. Il fut donc décidé d’abandonner le système de jeu habituel et laisser l’initiative à l’adversaire. De plus, évoluer sur le terrain synthétique des Francs Borains n’est pas non plus une habitude, il a fallu un temps d’adaptation. Pourtant, ils vont rentrer à la pause avec une unité d’avance. Le but est inscrit par Deldalle qui profite d’une phase arrêtée rapidement jouée. Après les citrons, la balle continue à bien circuler pour le leader jusqu’à l’égalisation qui survient à l’heure de jeu. La jeune équipe locale a alors actionné le turbo et s’est envolée.

Meslin GM A – Lens A 2-1

Malbrecq va voir son envoi percuter la latte juste avant la pause. Après le café, Meslin prend l’ascendant. Mais c’est dans les dernières minutes que les événements vont s’enchaîner. Sur un centre de Dubois, Malbrecq ouvre le score à la 85e. Sur la remise en jeu adverse, Fontaine intercepte le cuir et isole Sinty qui double les chiffres. Nouvelle remise en jeu et c’est Cangianti qui profite du fait que Meslin soit toujours occupé à fêter son but. Une victoire méritée malgré le coup de chaud final.

Flénu B – Pommer. À 4-2

Les visiteurs entament sérieusement la rencontre. Manno va être accroché dans le rectangle, ce qui offre à Russo la possibilité d’ouvrir le score, ce que ce dernier ne manque pas de faire en transformant le coup de réparation. Manno se crée ensuite deux très belles opportunités de doubler les chiffres, il manque de justesse. Flénu égalise peu avant la pause via la réussite d’un coup franc. Flénu fait 2-1 dès le retour des vestiaires. C’est suite à une mésentente en défense que va tomber le 3-1. Bouanati donne ensuite un coup de coin que Duquesne reprend idéalement de la tête tout en faisant 3-2. Pommeroeul pousse alors pour revenir, se faisant surprendre par un contre venant fixer les chiffres à 4-2.

Belœil B – Casteau 0-7

Dès la 15e, Belœil va se retrouver à dix suite à l’exclusion de Wantrappe. Casteau va ouvrir le score peu avant la pause. Une très solide équipe visiteuse va imposer un gros rythme en seconde période en scorant à 7 reprises, Belœil ratant la conversion d’un penalty.

Chièvres – Vaudignies A 1-1

Decot loupe une occasion pour les locaux dès l’entame du jeu qui va s’équilibrer durant le premier acte. À la reprise, Deside voit son coup de tête venir frapper la latte, Chièvres n’est pas en réussite. Bassee va ouvrir le score d’un envoi du milieu de terrain que le gardien ne peut capter, ébloui qu’il est par le soleil (0-1). Delperdange va rater un penalty et l’égalisation par la même occasion. La parité viendra quand même sanctionner la partie avec un centre de Decot qui est dévié par un défenseur dans ses propres filets.