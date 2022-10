Après un quart d’heure de rodage, Delloye et Peters mettent le gardien visiteur à contribution. À la demi-heure et suite à une faute commise sur Saintléger, Delloye déflore la marque sur penalty. À l’heure, le centre de Huyghe est repris victorieusement par Peters qui double la mise. Estaimbourg a l’occasion de plier définitivement le match mais le mot de la fin reviendra finalement à Klopocki qui réduit l’écart sur penalty peu avant le coup de sifflet final. Victoire logique d’une équipe locale séduisante.

Molenbaix B – Montkainoise B 4-0

À la sortie du quart d’heure, la volée de Bausier fait mouche. L’avance locale est doublée par Vincent peu avant la demi-heure. À la reprise, le doublé de Boucart ne laisse aucun doute sur l’issue finale. Molenbaix remporte une victoire qui ne souffre d’aucune discussion.

St Jean – Escanaffles B 6-0

Les locaux ont mis fin à une série de trois revers consécutifs face à une équipe visiteuse courageuse et fair-play. D’emblée, ils ont mis du cœur à l’ouvrage et à la sortie du quart d’heure, Devolder inscrivait le premier but du match. Cet avantage était accentué par Lemaitre sur penalty et M. Leclercq. À la reprise, J. Leclercq faisait 4-0. Enfin, le doublé de Kunrundzi permettait au score d’atteindre des allures de set de tennis. Belle réaction des locaux qui doivent à présent enchaîner pour confirmer leur remontée au classement.

Risquons-Tt A – Taintignies B 9-0

Victoire explosive des Hurlus qui n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe visiteuse impuissante, surtout après le repos atteint sur le score de 1-0. Les buts locaux ont été inscrits par Guerar, Thammavongsa, Dubrulle trois fois et Dewaele qui a augmenté son score personnel à quatre reprises.

Herseaux B – Templeuve B 4-0

Les locaux ont confirmé leur bonne forme du moment en étrillant Templeuve B. Au quart d’heure, Salciccia ouvre le bal. L’avance locale est confirmée par Gouba, Demeire et Oursin avant le retour aux vestiaires. Sur le velours, Herseaux fait tourner son effectif, histoire de donner du temps de jeu à tout le monde.

Velaines B – Brunehaut B 9-1

Belle démonstration de force des Velainois qui ont confirmé leur bonne forme actuelle avec neuf buts inscrits par Van Rillaert à trois reprises, Willaert et Schot deux fois, Seghir et Defrenne pour clôturer le festival offensif. Du côté de Brunehaut, c’est Liétard qui s’est chargé de sauver l’honneur des siens.