Les Estaimpuisiens n’ont rien pu revendiquer face à une équipe de Fleurus qui pouvait se targuer de nombreuses qualités et qui était en réussite dans ses shoots.

Le coach Jeroen Debaveye identifiait le troisième quart comme le moment décisif dans le match. "Normalement, notre troisième quart-temps est souvent notre meilleur moment dans nos rencontres mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Nous avons fait une bonne première mi-temps. La défense aurait pu être meilleure en deuxième mi-temps. L’adversaire était très fort, notamment à distance et la blessure de Baptiste Guyot nous a compliqué la tâche. La défaite est logique car nous avons été battus par meilleurs que nous." Le BCJS aura des oppositions plus abordables sur papier lors des prochains matchs avec la réception de Quaregnon B et le déplacement à Courcelles.