Éric Struelens, l’ancien du Real Madrid, débarque bien à Leuze

"Les joueurs ont tous été informés ce lundi matin de la nomination du nouvel entraîneur et l’impact est incroyable. Tout le monde est impatient de se rendre à l’entraînement de ce mardi. On sait qu’Éric va assurer l’intérim pendant quelques semaines mais on espère que ce sera suffisant pour remettre l’église au milieu du village, pour rendre de la motivation à chacun et pour bosser dur en vue d’assurer le maintien dans la série. On compte sur le choc psychologique pour provoquer quelque chose dès ce week-end contre Templeuve avant un déplacement déjà capital à Quaregnon."

Il s’agit en tous les cas d’un fameux coup de pub pour le club de Leuze qui, en désignant un tel coach, donne aussi un signal à son groupe en lui prouvant qu’il croit encore en lui.