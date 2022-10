Moen vient-il vraiment de monter en P1 ? Vu ses résultats depuis le début de saison, on peut se le demander. Dimanche, il s’est encore une fois imposé face à Jabbeke (1-2). le KFC a encore pu compter sur son buteur maison. Garrevoet y est allé d’un doublé à la 7e puis à la 78e. Les troupes de Greg Vandenbulcke restent sur le podium !

Provinciale 2A

Frustré la semaine dernière, Dottignies s’est bien rattrapé contre Beveren-Leie. Et est-ce vraiment un hasard si la victoire arrive après une ouverture rapide du score ? Certainement pas ! En effet Slowik a trouvé l’ouverture après 8 minutes. Tout était même dit à la demi-heure grâce aux conclusions de Mourmanne et A.Cottenceau. Grâce à ce 4e succès, le RDS reste dans le top 5.

Provinciale 3B

Point positif, Comines reste invaincu à l’issue du match au sommet face à Hooglede. Mais il pourra avoir quelques regrets parce qu’il avait ouvert le score dès le coup d’envoi par H. Arffak. Mais à l’heure, le leader avait réussi à faire basculer la situation à son avantage. Heureusement pour la Jespo, elle pouvait compter sur son buteur, D’Angelo pour sauver une unité. On pointe l’exclusion de Nys en toute fin de rencontre.

De son côté, Ploegsteert s’est incliné au terme d’un match spectaculaire à Ichtegem (6-3). C’était 1-1 après 10 minutes suite à l’égalisation d’Attout. Mais ensuite, les troupes de Mathieu Vermeire allaient rompre à trois reprises. Tordeur redonnait un petit espoir à la 78e. Mais dans la minute, les locaux recreusaient l’écart. Situation similaire en fin de partie avec le but d’Attout à la 87e avant la réponse de Mattheus sur le coup d’envoi…

Provinciale 4D

Face à une équipe de Brielen toujours invaincue, il n’y a pas eu de miracle pour Houthem qui s’incline 1-4. Maes Leroy avait relancé la partie en faisant 1-2 à la 58e en réponse au doublé de Serruys (10e et 57e). Mais Masschelein frappait également à deux reprises pour les visiteurs. "On a dominé en 2e mi-temps mais on offre encore deux buts, détaille Thomas Magry. Sur le 3e but, tout le monde s’arrête alors que la faute n’est pas sifflée par l’arbitre. On loupe encore un penalty… Leur portier sort deux superbes arrêts dont un sur une frappe qui allait en lucarne. C’est encore une fois sévère par rapport à la physionomie".