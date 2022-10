Un point gagné ou deux perdus pour les Hurlus ?

"U n point de gagné ou deux de perdus ?", c’est la question que se posait Julien Donche en sortant du bassin louviérois lors du premier gros choc de la saison. En effet, aussi bien les Dauphins que les locaux de l’ENL se sont présentés comme candidats au titre et à la Coupe en début de saison.

Contrairement aux premières rencontres, les Hurlus prenaient le duel par le bon bout. Il fallait moins d’une minute à Naumchyk pour trouver l’ouverture. Malgré l’égalisation de Vitrant, Labreg offrait l’avantage à ses couleurs à l’issue de la première période. Dans la deuxième, les Dauphins parvenaient à conserver le petit viatique d’un but grâce à Labreg, Quoirez et Naumchyk. Mais à deux minutes de la pause, La Louvière parvenait à arracher l’égalisation avant la rentrée aux vestiaires. "On aurait pu faire beaucoup mieux lors de cette mi-temps, poursuit le numéro 7 hurlu. Les poteaux et la transversale de Louviérois ont tremblé à plusieurs reprises. On a vraiment manqué de finition".

Naumchyk sauve le point à 30 secondes du terme

Le mano à mano entre deux très belles équipes se poursuivait durant les deux dernières périodes. Quand l’un prenait l’avantage, l’autre égalisait dans la foulée. C’était 7-7 à l’issue de la 3e.

Après une grosse minute dans la dernière, Croquet espérait offrir un avantage définitif. Mais Godeau puis Leemans, à une minute de la fin, redonnaient l’avantage aux Loups. On pensait alors que les visiteurs allaient tout perdre. Mais à 36 secondes du coup de sifflet final, Naumchyk faisait parler son expérience pour sauver un point pour le RDM. "Pour le public, c’était un très beau match. Mais avec un peu de recul, c’est sûrement La Louvière qui en ressort un peu plus heureux. Toutefois, on a pu compter sur un super Tom Lepoint (NDLR: finalement bien présent malgré les craintes de la semaine) dans le dernier quart. Il nous sort deux parades sur des balles très chaudes. Dylan Magagnin a aussi sorti une très belle prestation dans ses cages", reconnaissait aussi Julien Donche.

Finalement, ce match nul ne fait les affaires que d’une équipe: celles des champions en titre malinois. Victorieux 8-16 à Eeklo, les Pirates prennent déjà deux unités d’avance sur Mouscron et La Louvière. La saison dernière, cela avait suffi pour décrocher le titre. Cela veut dire une chose aussi: les hommes de Gabo Gallovich seront déjà obligés de prendre des points lors de leurs affrontements avec Malines. Cela promet des matchs chauds !