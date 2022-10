Déçu par la lourdeur du score face à La Louvière (12-6), Samuel Gomez espérait une réaction de ses troupes pour la venue d’Ostende. Il l’aura eue. Mais le temps d’un quart-temps. "On mène 6-1 à l’issue du premier. Là tout le monde était pleinement concentré sur l’objectif. Mais ensuite, on est retombé dans nos travers. On a loupé énormément de contre-attaques. On parvient à se créer des surnombres et plusieurs un contre un. Mais on ne conclut pas. Cela nous avait déjà porté préjudice contre les Loups. Ici, cela va parce qu’Ostende est plus faible. Mais dans des matchs plus importants, cela risque encore de nous pénaliser si on ne parvient pas à améliorer notre finition. Car en plus de ne pas scorer, on s’expose ensuite à des contres. Cela oblige alors à réaliser de gros efforts pour revenir en défense. On doit consentir de gros sprints. Cela coûte pas mal d’énergies. Face à des opposants de notre calibre, on va le payer cash".

Le coach tournaisien, qui avait récupéré Sandor Hirbek et Florent Boulogne – "qui n’étaient pas encore à 100% après 10 jours sans piscine" – estiment que ses troupes auraient dû en claquer vingt. "Comme contre Tielt... Je me montre peut-être sévère mais c’est parce que je sais que l’équipe a le potentiel pour y arriver. Puis, ce genre de duels doit nous servir à prendre de la confiance. Si on rencontre des difficultés à marquer contre ce genre d’opposition, cela va entraîner des doutes quand on va jouer contre plus fort. Comme la semaine prochaine à Mouscron ou dans le match encore plus important dans quinze jours contre Anvers".

Maintenant, le coach n’hésitait pas non plus à présenter des circonstances atténuantes pour ses troupes. "On ne doit pas oublier que la plupart des mes gars pourraient encore jouer en U19. Ils sont dans une phase de progression. Puis, avec la fermeture de notre piscine, on ne joue finalement jamais à la maison. Soit on est en déplacement, soit on est en bassin neutre. On ne peut pas compter sur nos repères ou sur l’apport de notre public comme si on était à l’Orient. Si on gagne un match, on ne le doit qu’à nous et au travail que l’on effectue en semaine. Malgré ces désagréments, on est à notre place (4e avec neuf unités). On est dans les clous pour notre objectif de play off car on a su remporter les victoires qu’il fallait. Mais je sais qu’on peut encore faire mieux ".

Toutefois, c’est sans pression que les Tournaisiens aborderont le derby du prochain week-end. "Cela reste forcément un match particulier. Mais ce n’est pas contre Mouscron qu’on doit avoir à tout prix un objectif de points. C’est le type de match qui doit nous aider à prendre de l’expérience et à passer un cap. Je le dis clairement, le duel face à Anvers sera plus important dans notre objectif. J’ai 15 jours pour le préparer avec un très bel entraînement contre nos voisins".