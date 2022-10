Mons a corrigé Tournai grâce à Cardon qui a appuyé là où ça fait mal

On ne le savait pas encore mais la première occasion montoise après trois minutes préfigurait ce qui allait se passer par la suite: centre en retrait de Zorbo pour Cardon qui se heurte à une intervention impeccable du gardien tournaisien. Dans une équipe remaniée suite aux suspensions et blessures – retour de Gue au back gauche, paire Piéraert – Brouckaert dans l’axe et Marigard sur le flanc, les Sang et or répliquent du tac au tac avec une tête de Marigard sur la transversale après un corner de Bellia alors qu’une autre tête de Lekehal s’égare loin de la cible.

La possession de balle et la domination sont montoises et vont trouver juste récompense avant la pause: Zorbo lance Lefranc à gauche et son centre fait le bonheur de David Cardon idéalement placé au second poteau. Nouvelle erreur individuelle qui coûte cher aux Sang et or au pire moment qui plus est.

Un doublé synonyme de saison lancée ?

Le retour des vestiaires est tout aussi catastrophique: quatre minutes à peine et un centre de Lefranc est parfaitement contrôlé par Bachy qui expédie le ballon en pleine lucarne et assomme sans doute définitivement les Tournaisiens. Amury et Brouckaert veulent encore y croire – le tir de Yohan flirte avec la lucarne mais c’est toujours ce diable de David Cardon qui tue tout suspense – beaucoup trop facilement hélas ! – en récupérant un ballon avant de se tourner et de décocher un tir brossé qui lobe Guianquinto et nettoie la lucarne: du grand art ! L’ex-Tournaisien est à deux doigts de corser l’addition mais le gardien tournaisien détourne son envoi puis celui de Lefranc très en verve également dans ce derby. C’est au dernier rempart que revient le mot de la fin quand il se jette pour sortir une tête de Mbenti: "On a pris directement le match en mains en allant chercher Tournai très haut. On avait à cœur de gagner en y mettant la manière parce qu’on savait que ce derby pouvait être le déclic. Sur mon second but, je me suis dit que j’allais enrouler le ballon parce que le gardien tournaisien est toujours un peu avancé. Je voulais absolument marquer ici. J’espère que mon doublé signifie le véritable lancement de notre saison", se réjouissait David Cardon, le bourreau des Sang et or.

Jérémy Descarpentries ne pouvait que sortir le constat de sa boîte à gants et le remplir sans espoir de remboursement hélas pour le crash: "Je sors de nouveau frustré de ce duel parce qu’on était bien en place en début de match mais le but encaissé avant la pause a déjà fait très mal sans parler de celui concédé juste après. On a manqué de solution, de présence devant alors qu’en face individuellement, c’était costaud".

À l’image du président Rudi Lemoine qu’on a senti très déçu et désemparé à la pause: "On a un noyau de trente joueurs, le coach a rencontré individuellement chaque joueur mais sur le terrain, rien ne change. C’est désespérant alors qu’on ne ménage pas nos efforts pour que tout se passe au mieux". Bref, on se demande comment les Sang et or vont sortir du trou: "A nous de faire preuve de plus de caractère. On avait des absents de marque mais ils ne peuvent servir d’excuse parce que ceux qui les remplacent doivent être capables de prester. Or, ce n’était pas forcément le cas. On s’est trop précipité en première période en abusant de longs ballons. Dans l’animation offensive, on n’était pas bon en laissant trop d’espaces entre les attaquants". Carence cruellement punie par David Cardon. La pression monte-t-elle ? "Pas forcément mais elle fait partie du foot. Voilà trois matchs que c’est compliqué pour nous. Il va falloir repartir sur des bases simples en bossant".