Le Pays Vert battu, pour la 1re fois sous Bourlard, par un Saint-Symphorien en mode patron

Un match de football peut parfois se jouer sur des détails. Un tir sur la latte, un magnifique retourné qui est brillamment sauvé par un gardien, un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un but annulé pour quelques centimètres de hors-jeu, un autre tir sauvé in extremis par un défenseur… C’est à peu près ce qui s’est passé ce samedi soir au Tondreau où, une semaine après une miraculeuse victoire face à Tournai, Saint-Symphorien a remis le couvert face au Pays Vert mais avec beaucoup plus de maîtrise cette fois. "J’avais demandé à mes gars de mettre la même envie que la semaine passée mais avec plus de qualité dans le jeu. Je pense que notre prestation de ce samedi est finalement aboutie, confiait Terence Jaumain, coach des Chiconniers. La deuxième mi-temps a été un peu plus brouillonne que la première durant laquelle on a réussi à se procurer plusieurs belles occasions avant de marquer au meilleur des moments."

Une première mi-temps qui s’était ainsi terminée de la plus belle des façons pour les locaux via une passe en profondeur millimétrée de Strobbe pour Tyron Cramé, auteur de son huitième pion en sept matchs. Avant cela, les deux équipes s’étaient renvoyées coups pour coups dans une rencontre plaisante à suivre et ce dès les premières secondes avec une grosse occasion des deux côtés dans la première minute du match.

Le quasi-but de l’année

Un peu plus tard, Jason Vandeville aurait pu marquer le but de l’année si son retourné acrobatique parfaitement exécuté n’avait pas été dévié de manière toute aussi parfaite par Polain. "Cette rencontre s’est jouée sur des détails, indiquait David Bourlard, entraîneur du Pays Vert. On a eu de belles opportunités en première mi-temps et même en début de deuxième mais, au contraire de notre adversaire, on ne les a pas mises au fond. Notre organisation était vraiment pas mal, on travaillait bien dans les transitions et on était parvenu à se créer plusieurs occasions franches mais ce but encaissé à la 46e minute nous a fait très mal. "

Durant les premières minutes de la deuxième mi-temps, les Athois font le forcing pour refaire leur retard et se procurent deux belles opportunités via Mungunza notamment mais les Symphorinois se montreront aussi intransigeants qu’impitoyables en faisant le gros dos et en scorant sur une de leurs seules opportunités de la seconde période après un tir puissant de Ulens repoussé par Zimine dans les pieds de Brice Revercez.