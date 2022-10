La victoire de la délivrance pour l’Estu

Romain Poix n’est pas trop du genre à faire disparaître facilement le sourire de son visage, car même dans les défaites, le coach de l’Estu arrive à garder une certaine forme de positivisme, ce qui est important pour sa jeune équipe et agréable pour nous, amenés à le solliciter après chaque rencontre. Ce samedi soir, le sourire était bien plus large que d’habitude, le succès étant au rendez-vous. Le premier de la saison pour des Tournaisiens qui ont joué avec les nerfs de leurs supporters: "C’était volontaire de laisser un peu de suspense", rigolait un entraîneur très heureux au moment de refaire le fil du match.

Un Kraainem accrocheur

Comme souvent, l’Estu connaissait un début de rencontre à son avantage. Le doublé de Maamir lançait les hostilités. Sur l’autre aile, Mwamba enchaînait avant que son pivot Haouari ne se défasse du ceinturage de ses gardes du corps: 4-1 après cinq minutes, du tout bon ! Toujours accompagné de Maamir dans la prise d’initiative, Rosier trouvait à son tour plusieurs fois l’ouverture: 12-7 à la 17e.

Mais Kraainem prouvait qu’il est un promu accrocheur et comblait l’écart, profitant du passage à vide de locaux qui ne s’en remettaient plus qu’à Voglaire pour tente d’éteindre l’incendie. À 14-14, il s’assurait que son équipe reste devant au moment de rejoindre les vestiaires (16-15). "Le seul petit moment du premier acte où on a été moins bon de façon générale, moins solide en défense et moins fluide en attaque. On voit ce que ça donne dès qu’on baisse d’intensité, expliquait Romain Poix. L’essentiel était de reprendre d’une autre façon."

Pas de panique à 20-21

La reprise était dans un premier temps conforme au début de match avec un Estu virevoltant de par sa vitesse, à l’image du jeune Hugo Federspiel qui connaissait ses premières minutes en D1 et fêtait ça par un but: 20-16 à la 35e. Mais tout était trop beau et l’Estu connaissait sa période de vaches maigres en restant muet pendant neuf trop longues minutes et laissait Kraainem lui passer devant pour la première fois du match à la 43e: 20-21 !

C’est encore vers ses hommes forts que Tournai s’en remettait pour stopper l’hémorragie. Avant de voir rouge pour un penalty tiré, selon les refs, volontairement vers la tête du gardien – un joueur bruxellois avait été sanctionné pour le même fait un peu plus tôt ! –, Maamir relançait la machine, secondé par les excellents Voglaire et Rosier: 22 buts à eux trois ! Et à 28-25, Dassonville mettait le dernier coup de rein pour mettre définitivement au tapis Kraainem et se payer un premier succès en championnat. "Elle était un peu attendue, cette victoire, quand on sait qu’on a commencé la saison début septembre, ironisait Romain Poix. Un gros mois pour gagner, j’aurais préféré que ce soit plus court mais on savoure encore mieux. Ce qui fait la différence cette fois, c’est la faculté à calmer le jeu quand on est plus en difficulté, se repositionner en défense et se reconcentrer devant. Même à moins un, on n’a pas paniqué. C’est collectivement que ça joue."

Une grosse prestation collective ne passe pas sans de grosses prestations individuelles... "Mais de mes trois gardiens à Guillaume Buniet qui a fait son taf sur l’aile droite une fois Nazim exclu, chaque joueur sur le terrain a apporté quelque chose. Même ceux qui sont restés sur le banc, de par l’attitude positive, ont apporté le supplément d’âme qui nous a parfois manqué depuis le début de la saison. Qu’on le retrouve dans deux semaines face à Merksem, puis sept jours plus tard à Gand, pour faire de ce mois d’octobre décisif la réussite que l’on est en droit d’attendre d’un tel groupe qui a montré que les qualités étaient là."