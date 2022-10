Goossens voulait finir en beauté à Ploegsteert

Dans la deuxième partie de l’épreuve, les attaques se multiplient et malgré les efforts des régionaux Praet et Picoux, c’est finalement un duo composé de Desimpelaere et Goossens qui flaire le bon coup. Dans l’avant-dernier des quinze tours, l’accélération des deux hommes laisse tout le monde sur place et Goossens remporte au sprint son troisième bouquet de la saison. "C’est une surprise car j’avais déjà brûlé beaucoup de cartouches en début d’épreuve mais j’ai repris des forces dans le peloton pendant quelques tours avant de tenter à nouveau ma chance. J’avoue que c’était une fameuse loterie en fin d’épreuve mais Desimpelaere a parfaitement collaboré et j’ai senti que j’étais un peu plus frais que lui dans les derniers hectomètres ", commentait le citoyen de Meulebeke.

Picoux remporte le challenge provincial

Dans les rangs régionaux, Justin Picoux tirait un bilan mitigé de sa fin de saison. Le coureur athois espérait finir en beauté mais devait se contenter de la huitième place: "C’est une déception car j’espérais un podium mais je me console en remportant le challenge provincial. J’étais pratiquement assuré de l’emporter et quand j’ai vu que mes plus proches poursuivants en classement s’alignaient ailleurs, j’ai vite compris qu’il ne pouvait plus rien m’arriver. "

Treizième, l’Anvinois Julet Praet pouvait lui aussi se montrer satisfait: "J’espérais quand même faire un peu mieux mais je me suis sans doute montré trop offensif tout en sachant que le sprint n’est pas ma meilleure arme pour aller chercher une belle place. Malgré une saison marquée par une fracture de la clavicule, je peux tirer un bilan assez satisfaisant de cette première campagne complète dans le peloton et j’espère évidemment poursuivre ma progression chez les espoirs en 2023 sous les couleurs de l’ECW."