D2 ACFF: La Real réagit bien et monte sur le podium

Dans la foulée, les Liégeois se procuraient deux belles opportunités. Mais Alexandre se couchait à propos sur une frappe d’Ifoni alors que la tête de Solheid filait à côté. Sentant le danger venir, les Camomilles voulaient se mettre à l’abri le plus vite possible. Mais Koné plaçait hors de l’objectif après un bel effort solitaire avant de voir son lob prendre le dessus de la transversale. Sur un bon centre en retrait de Mayélé, Bourlart voyait sa tentative stoppée par un défenseur.

Le gardien de Seraing emmené en ambulance

C’est alors qu’arrivait un fameux tournant dans la rencontre. Sur une sortie un peu trop téméraire, Ousmane percutait violemment Koné. Si on s’inquiétait en premier lieu pour le buteur acrenois, c’est finalement le portier visiteur qui devait sortir sur civière et être emmené par ambulance, touché au niveau de l’œil à première vue. En l’absence d’un 2e portier chez les Métallos, c’est l’infortuné Bernier qui acceptait de prendre place dans les cages.

Avec un dernier rempart de fortune, on craignait le pire pour les visiteurs. Car chaque occasion pouvait dès lors se transformer en grande chance de but. Mais c’est finalement eux qui se procuraient la plus grosse opportunité. Alexandre devait sortir à propos face à Perrey qui pensait égaliser.

"À la pause, on s’est dit qu’on devait à tout prix frapper au but car il n’avait plus de vrai gardien, reprend Quentin Garcia Dominguez. Mais on a finalement dû attendre les cinq dernières minutes pour se rassurer".

La faute à un opposant de qualité qui a su resserrer le bloc et mettre le pied sur le cuir. "C’est très jeune mais cela joue vraiment bien au football. Ils se déplacent tout le temps. On sent que c’est une formation de l’élite avec une équipe en D1 au-dessus d’eux. Ils connaissent toutes les bases. Je me suis parfois senti vieux sur la pelouse tant c’était jeune en face. Ils en ont certains qui sont vraiment pas mal. Même s’ils n’étaient pas spécialement dangereux dans les derniers mètres, on était toujours sous pression. On n’arrivait plus à ressortir proprement. On devait balancer de longs ballons mais on n’était pas assez présents sur les 2es ballons. Ils ont continué à pousser et on a heureusement su profiter des espaces pour mettre le second. Sekou (Koné) me trouve bien. J’élimine mon défenseur puis je me suis appliqué pour bien cadrer. Comme ce n’était pas un gardien en face, cela ne servait à rien de vouloir canonner à tout prix".

Le gros point positif par rapport à dimanche dernier, c’était la combativité retrouvée dans les rangs locaux. Le double buteur du jour était le premier à le reconnaître. "C’est notre force cette saison. On doit se battre les uns pour les autres. C’est comme cela qu’on a su gagner à cinq reprises. Défensivement, on est costaud. Et devant, vu les qualités, on sait qu’on finira bien par marquer". Une formule simple mais gagnante pour la Real.