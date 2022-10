Baptiste Moulin a géré à Monza et devient champion d’Italie

Une semaine après avoir conclu sa saison en Open GT european, Baptiste Moulin avait encore un devoir à effectuer. Et quel devoir ! En effet, sur le circuit de Monza, le Montroeulois pouvait devenir champion d’Italie d’endurance. Comme il nous l’avait confié à quelques jours du grand rendez-vous, le pilote ressentait "un peu de pression mais je suis prêt. Monza est un circuit qui nous réussit bien". Et le régional l’a prouvé en décrochant, avec Andrea Cola son coéquipier italien, la deuxième place de la course, juste derrière la Porsche 911 de Ralf Bohn et d’Alfred et Robert Renaueur. Mais comme il devançait leur plus proche concurrent au général, Baptiste Moulin pouvait soulever le trophée en fin de course. Voilà un premier titre plus que mérité pour le pilote frasnois. De quoi faciliter ses futures négociations avec Lamborghini.