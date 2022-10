Trente-quatre ans pour David Cardon chez qui on sent toujours autant d’énergie positive surtout quand il revient à Tournai : « C’est un club qui compte pour moi. Je n’oublie pas que c’est avec Jean-Marc Varnier d’abord puis les Pister et Laverge que j’ai eu la possibilité de jouer en première (NDLR : entre 2007 et 2011) avec à mes côtés les Delbeeke, Dorizon ou Breleur… Même si l’équipe et les dirigeants ont fort changé – il n’y a plus personne avec qui j’ai joué et Jean-Claude Stocman est parti – c’est toujours un plaisir de revenir. »