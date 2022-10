Top 5 ou ventre mou pour l'Essor Templeuve et la JS Dottignies

Avec trois victoires en autant de sorties, l’Essor réalise un début de championnat parfait malgré le départ de nombreux cadres cet été. Rhazi, Manche, Tavernier, Dubois et Legrand, c’est quasiment un cinq de départ dont a dû se priver Benjamin Vanhoutte pour attaquer son nouveau mandat. "Et paradoxalement, nous avons peut-être gagné en cohésion. En tout cas, j’ai chaque semaine entre huit et onze joueurs à l’entraînement et cela nous permet de travailler correctement tout en construisant un vrai collectif, se félicite Benjamin. Certains ont retrouvé la motivation, à l’image de Revereau, et d’autres que l’on attendait moins, comme Alluin que j’ai fait monter de P3, ou Demartelaere, qui avait débuté avec nous en cours de saison dernière, s’intègrent parfaitement dans le tableau. Résultat, la mentalité est vraiment excellente et l’ambiance optimale, ce qui débouche sur des victoires très satisfaisantes dans la manière et l’état d’esprit. Il me faut reconnaître que le calendrier nous est favorable mais encore fallait-il prendre ces rencontres au sérieux. Ce soir face à la JS, on s’attend à un gros impact physique et à une certaine tension qui animent toujours ces derbies. On se connaît tous bien donc on a pu préparer soigneusement les détails, et en fonction de l’issue finale, on saura si on peut viser le Top 5 ou alors se contenter de la colonne de gauche comme objectif." Le bilan est un poil plus mitigé pour Dottignies, qui remporté deux de ses quatre premiers matches, en n’ayant toutefois perdu que de cinq points à la "Frat", candidate au titre. "Nos voisins ont mieux démarré mais ont sans doute connu moins de mésaventures depuis la reprise. Notre infirmerie se remplit en effet chaque semaine. Collie est venu rejoindre samedi dernier Derycke, Landsheere, Braye et Vandenbussche, avec apparemment des ligaments touchés. Dans ce contexte, l’Essor partira favori, a fortiori dans ses installations qui l’avantagent indéniablement. Nos ambitions sont sensiblement les mêmes, mais notre évolution dépendra du retour des blessés. J’aimerais également pouvoir viser le Top 5, et la saison est encore longue donc on croise les doigts", note Damien Schiavone On épinglera également le choc entre la "Frat" et Wasmuel ce soir à Herseaux.