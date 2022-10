Le bon client pour regoûter à la victoire

Une victoire face à Courtrai, un concurrent direct pour une place en play-off, un autre succès contre Tielt qui ne joue juste pour ne pas descendre et une défaite à La Louvière, candidat avoué au titre de champion, le début de saison du CNT est conforme aux attentes. Un six sur neuf qui permet aux hommes de Sam Gomez de se retrouver là où ils veulent être : dans le Top 5 ! À trois longueurs du trio composé de La Louvière, Mouscron et Malines ; à égalité avec Anvers qui point au quatrième rang pour une meilleure différence de buts ; devant Courtrai et Louvain, tous deux bloqués à une victoire ! Ce samedi, pour se remettre du revers louviérois, c’est Ostende qui se pointera face aux Tournaisiens. « Un adversaire que l’on doit battre pour remplir notre objectif de play-off et qui n’a toujours pas engrangé cette saison, note le coach Sam Gomez qui devrait récupérer des forces vives. Pas Jules Keunebrock qui reste out suite à sa péritonite ! Mais Florent Boulogne sera de retour car il est à nouveau disponible. Quant à Sandor Hirbek, j’attendais de ses nouvelles en fin de semaine après sa contamination au Covid et le fait qu’il n’était vraiment pas bien. Je ne désespère pas le récupérer car sa présence reste importante. » L.D.