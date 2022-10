La Louvière contre Mouscron, le duel des équipes qui s’avouent candidates au titre

« On a les armes pour rivaliser avec Mouscron »

Qui de La Louvière qui reçoit ou de Mouscron qui se déplace dans un bassin qui ne lui a pas toujours été favorable par le passé va rester au contact des Pirates malinois ? Entre le cinquième du défunt championnat et le deuxième, naturellement, on a envie de pointer sans grande hésitation les Dauphins comme favoris de l’affrontement de ce week-end mais la donne n’est plus forcément la même. Car cette saison, les Loups veulent briller au point de vouloir se retrouver tout en haut de l’affiche. "On joue le titre, confirmait Julien Grégoire, le président de l’ENL, avant le début de la saison. Notre génération de jeunes a tout gagné en catégorie d’âge et a déjà accumulé de l’expérience en équipe première. La maturité est là et l’heure de voir plus grand aussi !"

Pour y arriver, l’équipe de Kevin Chavepeyer a fait venir deux joueurs étrangers: Dragan Buden, défenseur-pointe de 38 ans, grand et costaud, passé par la Serbie, l’Espagne et la France avec des expériences en Ligue des Champions ; Bence Szilvasan, ailier âgé de 32 ans, gaucher et adroit devant le but adverse, passé par l’Espagne, la France, les Pays-Bas ! Le duo était en action samedi dernier lors du succès 6-12 face à Tournai. Comme leur capitaine Numa Mathys ! "Pour l’instant, on fait une belle entame de saison, confie ce dernier. On fait un trois sur trois en termes de matches disputés et gagnés, on ne peut donc pas demander mieux. Contre Tournai, c’était déjà un vrai match test en ce qui nous concerne. On ne voulait pas le rater. Un duel lors duquel on souhaitait voir à quel niveau on se situait. Le résultat final nous rassure. Ce week-end, contre les Mouscronnois, le but sera de les recevoir comme il se doit. Il n’y aura pas de cadeau ni d’un côté ni de l’autre. Je pense que ce match peut déjà être décisif pour le championnat. On a deux équipes qui seront au taquet pour prendre un ascendant sur l’autre dans la course au titre. Avec notre bon recrutement effectué à l’intersaison, je pense sincèrement qu’on a les armes cette année-ci pour rivaliser avec Mouscron", confie Numa.

« On ne tient pas encore notre match-référence »

Face à lui, le Loup retrouvera son compère de l’équipe nationale Julien Donche qui n’a pas encore vu le RDM qu’il aimerait voir. "On a certes gagné trois fois mais sans jamais sortir des prestations complètes. Avec le déplacement à La Louvière et la réception de Tournai, ce sont deux affiches qui se suivent et il faudra se prendre en main pour ne pas connaître de déception. Et ça commencera par ce samedi et une volonté de notre part d’être prudent quant à l’opposition que proposera La Louvière qui a clairement affiché ses ambitions. Il s’agira du duel entre les équipes qui ont dit haut et fort qu’elles veulent le titre", insiste un des joueurs clés du Royal Dauphins Mouscronnois.

Mais les Loups ont-ils les armes afin de répondre à leurs ambitions ? "Ils sont plus expérimentés, se sont renforcés et leur bonne entame de championnat le prouve. On ne tient pas encore notre match-référence malgré le 10-3 face à Courtrai et les deux autres victoires faciles dans les chiffres. Par exemple, contre Tielt, on ne peut jamais vivre un tel début de match en étant mené 0-2 chez nous. On sait qu’il faudra sortir un top match face aux Louviérois qui ont semblé maîtriser leur sujet face au CNT", conclut Julien Donche qui, ce vendredi, n’a pas été annonciateur de très bonnes nouvelles, Alex Grman s’était fissuré l’index de la main droite et étant out pour six semaines. Quant au gardien de but Tom Lepoint, il est fortement incertain car aussi blessé.