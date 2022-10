Jonathan Eckhaut, un dix de l’ombre

Jonathan, six sur six depuis la prise de pouvoir de David Bourlard, rien ne va mal…

On est reparti comme si on était en début de saison suite au changement de coach car tout le monde bosse pour gagner sa place, c’est l’effet positif de la situation. Celui qui est dans le onze veut y rester. Celui qui est sur le banc veut être titulaire. Et celui qui n’est pas repris veut l’être.

En deux matches, c’est deux points pris de plus qu’en quatre avec Jimmy Hempte ! Quel est l’apport du nouvel entraîneur ?

Il a ramené plus de niaque, c’est certain ! Et c’était indispensable de retaper sur le clou puisqu’on n’a jamais été une équipe de starlettes. Le Pays Vert, s’il veut gagner, c’est en allant surtout au combat qu’il doit le faire.

Vous l’avez très bien fait face à Schaerbeek dimanche passé…

Oui et ça a suffi alors qu’on n’a pas livré notre plus belle prestation. À Aische, une semaine plus tôt, c’était nettement meilleur. Mais on a bien bossé contre le Crossing avec un bon pressing, mot d’ordre du coach. C’est à ce niveau-là aussi qu’il a apporté du changement dans l’équipe.

Autre changement: votre place sur le terrain ! Vous voilà demi-offensif maintenant, soit celui qui doit créer le jeu !

Alors que je suis plus quelqu’un qui bosse comme un chien. Je suis plus du genre à faire déjouer l’équipe adverse qu’à faire jouer la mienne (rires). Je suis plus un numéro dix de l’ombre. Je me donne à fond, je cours partout, j’emmerde l’adversaire un maximum et quand je suis cuit, je demande mon changement. Je préfère sortir à la 70e après avoir tout donné que jouer les 90 minutes en gérant mes efforts. C’est bien plus honnête envers les copains !

Ça vous fait quoi d’entendre le coach dire que « même dans un mauvais jour, Jo Eckhaut reste des plus utiles » ?

Ça fait plaisir et c’est quelque part vrai. Quand je sens que je ne suis pas dans un bon jour sur le plan du football, je redouble d’efforts dans l’intensité que je mets dans les duels. Ça compense !

Le triangle que vous avez formé avec Adrien Vallera et Mathieu Herbecq aura fait merveille lors des deux derniers matches ; devoir se priver d’une de ces pointes est-il problématique ?

Mathieu est un pion important qui a du métier. S’en priver est toujours un souci mais il y a d’autres garçons qui méritent de jouer. Il est suspendu mais on réussira à le suppléer.

Le Pays Vert prend pas mal de cartes, quasiment toutes pour des fautes de jeu et non pour des rouspétances…

Oui, pour des fautes, jamais parce qu’on râle sur l’arbitre. On va au duel, on est comme ça à Ath... S’il faut mettre le pied, on le met !

Et vous, vous en êtes à combien car, dans une semaine, il y a le derby face à Tournai ?

Une seule ! Je suis assez tranquille à ce niveau-là.

Si vous vous en prenez vite une ce samedi soir à Saint-Symphorien, allez-vous lever le pied pour être sûr de ne pas en recevoir une deuxième ?

Si je vais donner le maximum comme d’habitude, je ferai un peu attention quand même… Tournai, ça reste Tournai ! Je n’ai pas envie de rater les retrouvailles avec Quentin Pieraert, le rossignol.

Que dire de ce déplacement au Tondreau pour affronter le Rapid qui vient de battre Tournai…

Qu’en cas de victoire, on fera une bonne affaire en se rapprochant du podium ! Saint-Symphorien a le même style que nous et est en confiance. Comme souvent, ça se jouera sur des détails. L’idéal serait vraiment de pouvoir prendre les trois points, histoire de relâcher la pression avant ce derby de la Wapi qui reste un rendez-vous important.

En ne jouant que 9 minutes à Tertre-Hautrage, puis 18 contre Onhaye, vous avez connu un début de saison délicat…

Et je n’ai pas trop compris la raison car je faisais de bons entraînements. Je n’en ai jamais trop parlé avec Jimmy. Jusque-là, il m’avait toujours fait confiance. J’étais déçu de ma situation, je l’avoue, mais ici, c’est une nouvelle ère qui commence avec David et c’est à moi de prouver que je mérite de rester titulaire.

Avoir été équipier du coach, ça aide pour avoir sa place ?

D’un côté, oui, car il connaît mes qualités, il sait comment m’utiliser. Et d’un autre, il me connaît justement par cœur et sait ce dont je suis capable. Il capte directement si je suis bien ou pas. Si je fais de la merde (sic), il le saura et n’hésitera pas à me sortir… Mais cette remarque, ça vaut pour n’importe quel joueur.

David Bourlard comme coach est-il différent du David Bourlard comme joueur ?

Non, c’est la même chose ! Il est toujours aussi casse-pieds (rires). On ne va plus le changer. Il est sur le banc comme il était sur le terrain. Il ne lâche rien, crie beaucoup mais encourage aussi tellement. Il vit toujours autant ses matches.