Évolution du score: 8-4 à la 10e, 13-13 à la 20e, 18-22 à la pause, 23-31 à la 40e, 28-38 à la 50e et 30-42 à la fin. EHC Tournai: Frédéric Mespouille, Louis Denays, Benjamin Becquet, Hugo Fiderspiel, Tom Bonnet (3), Valentin Dassonville (5), Simon Devemy (5), Nassim Haouari (3), Nazim Maamir (9), Marc Mwamba (5), Clément Pavard (2), Merlin Rosier (5), Jules Kieffer (1), Adrien Voglaire (2).

La Coupe nationale était donc au programme des Tournaisiens en milieu de semaine. Ce jeudi soir, chez une équipe de N2 qui réussit un très bon début de saison en championnat, n’ayant perdu qu’une seule fois en cinq sorties, ils devaient se méfier pour éviter toute mauvaise surprise et confirmer leur statut de favoris. En raison de la différence de division, Montegnée entamait le match avec un avantage de trois buts qu’il réussissait à doubler après trois minutes de jeu. À 6-0, l’Estu ne cédait pas à la panique et se mettait enfin en route grâce à ce diable de Nazim Maamir qui allait ensuite faire encore trembler les filets à huit autres reprises. Après dix minutes de jeu, la machine tournaisienne semblait totalement lancée et prête à combler son retard sur son adversaire du jour. C’était chose faite à la 20 quand Marc Mwamba faisait 13-13. Dans la foulée, l’Estudiantes prenait les commandes de la partie pour ne plus jamais les lâcher. Au repos, il menait de quatre buts: 18-22. La reprise confirmait l’écart de niveau qui existe entre un mal classé de N1 et un haut placé de N2: 23-31 à la 40. Sur des coups de boutoir de Valentin Dassonville, Merlin Rosier, Nazim Maamir et Marc Mwamba Tournai salait alors la note de locaux qui s’inclinaient finalement 30-42. Du travail bien fait de la part de l’Estu !