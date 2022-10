Marvin, huit points sur dix-huit, ce n’est pas le total attendu, même si la série est plus costaude que l’année passée…

C’est le moins que l’on puisse dire même si les deux matchs qu’on a perdus, c’était contre les deux meilleures équipes rencontrées jusqu’ici: contenu, qualité de l’effectif et des attaquants, tout y était. De notre côté, il y a une multitude de petits détails qui s’accumulent et causent nos soucis actuels. Ce n’est pas faute de les travailler à l’entraînement. On doit se remettre en question. Comme l’a dit Grégory Voiturier, ce sont deux bêtes blessés qui s’affrontent. Il faudra faire preuve de caractère. On l’a fait pendant 88 minutes samedi dernier…

Mons loupe aussi son début de compétition. Est-ce le signe que les équipes ambitieuses ne savent pas gérer les attentes ?

Je ne sais pas trop. Je suis en tout cas partisan de ne pas en afficher trop et trop vite. Ça met une pression inutile surtout si les résultats ne suivent pas. Chacun se dit qu’il a obligation de bien prester tout de suite mais si ça ne fonctionne pas, une certaine peur s’installe. Et puis, les équipes adverses font rarement un mauvais match contre nous. Si on peut comparer Mons et Tournai au niveau des attentes, il faut quand même se dire que les Dragons ont connu la D1 et possèdent un budget quatre ou cinq fois plus important que le nôtre.

La victoire est indispensable ; un nul n’arrangerait personne.

Qui joue au foot pour se contenter d’un nul ? Personne ! Ou avec une bande de copains. Si tu joues pour ne pas perdre, tu perds ! C’est la plus mauvaise des tactiques.

Si vous n’y parvenez pas, on va décréter la crise générale !

On utilise ce mot à tort et à travers… Il suffit qu’un club perde une ou deux fois et en fonction de son statut, c’est la crise. Je ne pense pas à la défaite, je reste détaché de tout ce qui se dit. Ce dont je suis persuadé par contre, c’est que l’on doit savoir réagir dans les périodes difficiles. On doit le prouver ce soir !

Comment expliquer l’avalanche de cartons, penaltys et exclusions dans le chef d’une formation qui est plus talentueuse que l’an passé ?

On a concédé pas mal de penaltys l’année dernière. Concernant les cartons, les arbitres les sortent peut-être plus vite. C’est une leçon dont on doit tirer profit. Kadji et Alpha sont encore jeunes, et il faut parfois passer par une phase d’apprentissage pour évoluer. Je veux dire que ça doit amener de la réflexion chez les joueurs fautifs. Le coach le répète souvent.

Tout le monde donne-t-il son maximum en match et aux entraînements ?

En semaine, tout le monde travaille pour tout le monde et je me refuse à penser que le week-end, certains se plaisent à se cacher. J’ai l’impression qu’il y a plus de qualités dans l’équipe mais en foot, ce n’est pas suffisant. Il y a seulement des automatismes qui ne se font pas encore mais ça va venir. Le football reste cruel, en deux minutes, tout peut s’effondrer. On l’a appris à nos dépens à Saint-Symphorien.

La concurrence mal supportée expliquerait-elle les matchs en dents de scie ?

Impossible ! Elle oblige tout joueur à donner le meilleur de lui-même ! Ici, elle est saine qui plus est.

Un mauvais résultat fragiliserait-il la position du coach ?

En football, le premier fusible qu’on fait sauter, ça rester le coach alors qu’on oublie le travail sur le long terme. Si les consignes sont données et pas respectées à cause d’automatismes encore à bosser, qu’y peut-il ? Gardons la tête froide surtout et analysons calmement les choses.