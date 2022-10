« Ça vous retourne comme un sac à dos »

1. Samedi Tournai qui va à La Louvière pour recevoir La Louvière, ce n’est pas une histoire à dormir debout, c’est juste l’histoire du club de water-polo du CNT qui, faute de piscine de l’Orient disponible, se tourne vers la bouée de sauvetage louviéroise, quitte à se farcir de fatigants allers-retours, à avaler les kilomètres et à multiplier les arrêts à la pompe. Le type d’aventure qui présente bon nombre d’inconvénients, on en convient, mais qui a son petit avantage, celui de prendre conscience que ce que vous aviez avant, c’était plus que bien ! Car, le Point d’Eau à La Louvière, c’est loin, il y fait sombre et on n’est jamais à l’abri d’une alerte incendie ! Que les poloïstes de Tournai sachent que c’est arrivé pas plus tard qu’il y a une semaine: vingt bonnes minutes d’alarme hurlante en plein match et des joueurs invités à fuir sur le parvis de la piscine. L’hiver arrive et en slip de bain dehors à 21 h, même avec un bonnet sur la tête, ça va commencer à cailler un peu !

2. Dimanche On reste au water-polo mais à Mouscron où Tourcoing a fini sa campagne de Champions League ! Que des matches entre pros, que des duels entre très beaux bébés. Du muscle, du muscle et du muscle ! Des poloïstes qui impressionnent, même nos joueurs à nous qui prestent au plus haut niveau belge. "Une fois dans l’eau, ils n’auraient pas de mal à me retourner comme un sac à dos", nous dit l’un d’eux. Et si nous, on y allait dans l’eau, ils nous retourneraient comme un sac à main ? "Non, plutôt comme un vulgaire sac banane !" Évitons de tomber à l’eau alors !

3. Lundi C’est connu, en foot, un joueur qui ose encore enlever son maillot en plein match, c’est la jaune assurée ! Rien de très étonnant du coup, lors du match Pays Vert-Schaerbeek, de voir le visiteur Eyenga être jauni par M. Arcoly après s’être dénudé, non pas à cause de l’excitation provoquée par un but inscrit mais suite à un simple coup de chaud: "Ref, le soleil tape trop fort, je voulais juste enlever mon sous-pull et ton collègue, là, il a dit que je pouvais", se défendait-il, montrant l’assistant qui a vite détourné du regard, faisant mine de rien, avec la moue d’un enfant pris la main dans le sac. Ça sentait la petite boulette arbitrale !

4. Mardi On ne sait pas vous mais nous, on a été déçu de ce qu’on a vu à Binche ! Pas de l’avant-course qui était top, bien mieux que le carnaval, l’acclamation du Gil… bert étant à la hauteur pour sa dernière apparition en Belgique. C’est plus le scénario de la course que l’on a trouvé moche ! Et on en veut à Jean-Luc Vandenbroucke, le grand patron de l’épreuve. Le Mouscronnois a raté un gros buzz, comme le font les critériums bidons d’après-Tour de France, où, un jour, on y fait gagner le maillot jaune devant le maillot vert et, le lendemain, comme par hasard, on y fait gagner le maillot vert devant le maillot jaune. Cela aurait été si beau une fausse échappée Evenepoel-Gilbert, avec un sprint arrangé et la victoire d’un mince boyau de l’ancien porteur de l’arc-en-ciel sur le nouveau. Ça aurait été une sortie par la grande porte, et non par Laporte !

5. Mercredi Au lendemain de sa dernière course de la saison, chacun se demande les choix que posera le champion du monde belge en 2023: Tour de France ou non ? Il se dit qu’il ne se décidera qu’après avoir découvert le parcours à la fin du mois. Tracé qui, comme chaque année, fait fantasmer bien des amateurs qui rêvent de deviner ses contours avant qu’il ne soit dévoilé par ASO. Avec des on-dit: "Le Tour devrait repasser là et là, car ils y ont refait toute la route la fois dernière, et ça, juste pour lui. C’est ce qui a été conclu !" Une portion de bitume refaite contre un retour assuré de la plus grande course au monde: bon deal ! Est-ce que Christian Massy avait pensé à le conclure, cet accord, en 2011 quand, pour accueillir une arrivée d’étape un an plus tard, il avait consenti à regoudronner les boulevards ? Ce n’est pas dit ! Et pourtant, il aurait pu mettre en plus dans la balance les quelques cerisiers du Japon qu’il aura fallu sacrifier… La Grande Boucle, c’est à Tournai qu’elle se serait arrêtée en juillet dernier, non à Binche.

6. Jeudi Des clubs sportifs amateurs tirent la sonnette d’alarme devant le prix de l’énergie. Ils annoncent de fameuses restrictions si la situation venait à empirer: moins d’éclairage des terrains le soir, moins de chauffage dans les vestiaires, des douches moins chaudes… Et ça promet, car dans certains clubs déjà pas très bien lotis au niveau des infrastructures, et on en a dans la région, ça signifierait plus d’éclairage du tout, des vestiaires glagla et des douches polaires. Le retour du sport à la dure !

7. Vendredi Avant sans doute le point de non-retour tout court pour beaucoup de ces clubs !