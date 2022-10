Brunel Lutundisa découvre le football belge: "Cela va au charbon pendant 90 minutes"

Brunel, le début de saison est très bon du côté de la Real. Comment l’expliquez-vous ?

On a un groupe assez jeune. Mais on a tout de suite su trouver une force collective. On joue bien ensemble. On est très soudé. Gagner quatre fois de suite, ce n’est pas anodin. Cela montre le gros travail effectué durant la semaine.

Dans le groupe, quelle ambition ressentez-vous pour cette saison ?

On ne se met pas spécialement de pression. On prend juste chaque match pour le gagner. On est dans le haut pour l’instant. On veut essayer d’y rester le plus longtemps possible.

Vous avez un parcours assez atypique dans le football. Comment êtes-vous arrivé à la Real ?

J’ai commencé le football au FC Versailles. J’y suis resté jusqu’à 13 ans. J’ai ensuite rejoint Boulogne-Billancourt. J’ai encore fait un an ailleurs avant de tenter ma chance en Espagne. Pendant le Covid, on ne pouvait plus jouer en France. Par le biais de l’académie où j’étais, j’ai pu rejoindre Navarro en Tercera Division. L’an passé, j’étais dans un club dans les îles Canaries. Mais j’ai vécu une saison presque blanche. Je n’ai pu que m’entraîner et jouer les matchs amicaux. Par le biais de mon frère, j’ai eu un contact avec Acren. J’avais besoin de me relancer.

Quelles ont été vos premières impressions ?

Je suis venu visiter les installations et rencontrer Denis Dehaene en juillet. Le projet qu’on m’a présenté m’a plu. Je connaissais déjà Bouba (Tacko) et Manu (Kouakou) qui était là l’an passé. Ils m’ont dit du bien du club. Pour l’instant, je ne regrette rien. J’enchaîne les matchs. Cela me fait du bien après des mois plus difficiles.

Vous avez déjà joué dans une défense à cinq ou une à quatre. Une préférence pour un système ?

J’aime bien avoir la liberté d’arpenter tout mon flanc. Depuis que je joue au foot, j’ai déjà joué un peu à tous les postes: défenseur central, milieu, ailier droit, latéral droit. Maintenant, c’est à gauche. Je sais m’adapter à tout. Je n’ai pas de préférence. Si j’ai quelqu’un devant moi, je peux plus facilement combiner. Sinon, je peux y aller en solo. Je fais ce que les coachs me disent de faire.

Sur le terrain, on sent déjà une belle complicité avec Sekou Koné.

C’est vrai. Mais c’est logique parce qu’on vit dans le même appartement. On est tout le temps ensemble. Cela se ressent forcément sur la pelouse.

Après la France et l’Espagne, vous découvrez un autre football en Belgique. Qu’en pensez-vous ?

Il correspond parfaitement à ce qu’on m’avait dit. On m’avait prévenu que cela allait au contact et je ne suis pas déçu. Ici, cela va au charbon pendant 90 minutes. Cela me fait penser au football anglais que j’ai pu pratiquer plus jeune grâce à des gens de ma famille. C’est différent de ce que j’ai connu dans mes autres clubs. Mais c’est toujours un plaisir de découvrir une nouvelle culture footballistique et aussi de nouvelles personnes.

Question plus légère pour terminer, vous jouez toujours avec les lacets défaits. Est-ce pour faire comme Maradona ?

Non pas du tout (rires). C’est beaucoup plus simple que cela en réalité. J’ai des crampons qui me vont parfaitement pour l’instant. Si je les sers un peu plus, j’ai mal aux pieds. Ce n’est pas un effet de mode.

C’est la particularité de la D2 ACFF cette saison, elle accueille deux équipes U23 de clubs de l’élite: l’Union et Seraing. C’est justement face à la seconde qu’Acren tentera de se relancer après sa défaite contre Dison. "C’est un groupe où la plupart des joueurs suivent une formation d’élite, détaille le co-entraîneur, Fabrice Milone. C’est donc très joueur. Ils aiment enchaîner les petites combinaisons. Notre synthétique devrait donc leur plaire. On devra à tout prix éviter de les laisser jouer. Sinon, on risque de se faire balader. On devra mettre pas mal d’impact et être bien plus présent sur les premiers et seconds ballons que dimanche dernier. Il faudra couper les lignes de passes au plus vite. Durant la préparation, on avait affronté les U23 de Charleroi (NDLR: qui évolue en N1). On se souvient que cela avait été un match difficile où Lucas Alexandre nous avait sauvés à plusieurs reprises. Il faudra s’en rappeler".

Yondjouen et Sangaré in, Toussaint et Houzé out

La déconvenue de dimanche dernier n’a en tout cas, et logiquement, pas diminué l’enthousiasme présent au stade des Camomilles. "Il y a eu une bonne réaction cette semaine. On n’a pas spécialement dû remettre les choses à plat parce que les joueurs étaient conscients d’être passé à travers leur match. Surtout en première mi-temps. On a juste envoyé les vidéos des buts pris sur phases arrêtées afin que chacun puisse voir les erreurs commises. Histoire que cela n’arrive plus… On a aussi réinsister sur le fait qu’on ne pouvait pas aborder une rencontre en se croyant trop beaux ou trop forts. On a besoin de bosser chacun pour le copain. Sinon, on devient une équipe banale de la division".

Les coachs attendent donc un autre visage ce dimanche face à une équipe qui vient d’engranger sa première victoire de la saison. " Un succès 1-0 face à Ganshoren. À nous d’éviter qu’ils lancent une série. De notre côté, on veut gagner pour rester accrocher dans le bon wagon pour le Top 6. Cela nous permettrait de prendre confiance avant notre derby de la semaine prochaine contre Rebecq.

Si on perd Julien Toussaint (suspendu) et Jérémy Houzé touché au mollet, qui devrait être absent une quinzaine de jours, on récupère Bastien Yondjouen et Pato Sangaré. On aura un groupe un peu plus équilibré. Cela permettra à Vinny Mayélé de retourner son flanc. On devrait alors retrouver certains automatismes qui nous ont manqué face à Dison ".