« S’il y a un truc à jouer, on le jouera »

Aurélien, la Coupe, est-ce une compétition qui compte ?

Ce n’est pas une chose après laquelle on court à tout prix, je ne vais pas vous mentir ! Ce vendredi, on ne jouera pas un match spécial… En tout cas, pas pour ce tour-ci puisqu’on affronte de nouveau un adversaire de notre niveau. On prendra ce duel comme un match de championnat avec le luxe de se dire qu’en cas de défaite, il n’y aura aucun mal au classement. S’il n’y a pas de qualification au bout, on n’en fera pas une maladie.

En sachant que Waregem, votre adversaire, n’est pas au mieux dans sa série de N3, vous ne seriez pas déçu quand même ?

Si, bien sûr, on le sera, là aussi, il faut être honnête. Mais la situation de Waregem dans sa série ne peut se résumer à son bilan comptable qui n’est pas bon (NDLR: aucun point pris en 3 matches, juste 3 buts marqués). Ce serait trop simple. On ignore les qualités de cet adversaire même si on se doute que, comme toute formation de futsal flandrienne, ça joue plus fort dans l’impact et les duels. À voir si ça nous conviendra ou pas ! On part dans l’inconnu et on verra où ça pourra nous mener.

Idéalement vers un tour suivant qui peut permettre de rencontrer un adversaire de renom.

C’est pour cette raison qu’on a envie de passer ce tour-ci, surtout au regard d’un adversaire qui semble à notre portée. Si on gagne, on se retrouvera parmi les qualifiés que les clubs de D1 intégreront. Si on pouvait en accueillir un, ça serait un formidable match de gala. Si on venait à tirer une D2, ce ne serait pas mal non plus car ça nous permettrait de nous situer par rapport au niveau directement supérieur au nôtre.

Est-ce un niveau que vous visez en vue de la prochaine saison ? En d’autres mots, faites-vous de la montée une nécessité ?

Le but est de vivre une saison complète, sans tracasserie par rapport au Covid. Ça en soulagerait plus d’un! Après, sur un plan plus sportif, on a un effectif performant. On le sait ! Pour le moment, on est en outre dans une très bonne passe alors que des cadres manquent encore à l’appel. Mais on a la chance d’avoir un très bon groupe de U17 qui sont toujours prêts à venir dépanner le vendredi soir.

On pose la question autrement: ces arguments que vous énumérez doivent-ils vous amener à l’étage supérieur ?

On ne crie pas haut et fort qu’on joue à tout prix la montée car ce n’est pas le cas. S’il y a un truc à jouer, oui, on va le jouer. Car on a notamment un coach qui a une grosse expérience et qui est ambitieux. Le club lui-même a de l’ambition. On sait où on veut aller et le début de saison tente à nous conforter dans cette idée de direction. Le Top 3, on l’ambitionne. Si ça peut être mieux au décompte final, ce ne sera qu’une agréable surprise et si on est en bonne position pour décrocher le titre, on jouera le coup à fond. Mais on n’en est pas là.

Le 9 sur 9 constitue-t-il une surprise pour vous ?

Ça ne l’est pas ! On s’est renforcé par rapport à la saison dernière. Les qualités sont là. Car la série compte beaucoup de nouvelles équipes, on partait un peu dans l’inconnu par rapport à la qualité de l’adversité. Après trois matches, on est rassuré car on ne s’est pas trompé dans notre recrutement. L’équipe se crée grâce au très bon travail du coach. On est confiant.

Par rapport au jeu développé, certains disent que Brunehaut sera champion facilement…

C’est aller trop vite en besogne ! Je sais que des concurrents se plaisent à nous coller l’étiquette de favori. Est-ce de la flatterie ? Ou une façon de nous mettre la pression ? On est là pour prendre match par match. En futsal, une contre-performance arrive très vite. De même, une saison est toujours très longue et personne ne sait de quoi demain sera fait selon les blessures ou absences en raison de la famille et du travail.

Et ce déménagement à Estaimpuis, comment ça se passe ?

On y est bien. On y joue désormais car c’est plus facile pour la majorité de nos joueurs qui habitent dans le coin. Ça leur évite de longs déplacements. Puis, il faut reconnaître que, malheureusement, le hall de Brunehaut est fort occupé et il y avait un manque de place en fonction des créneaux horaires qu’on souhaitait avoir. Enfin, à Estaimpuis, avec David Morant, notre gardien de but, comme gérant du complexe, tout est très facile.

Le club va-t-il être rebaptisé ?

Non car les gens qui ont lancé le club, dont moi, sont tous de Brunehaut. On gardera donc cette identité. Après, si, en cas d’évolution sportive positive, on doit associer le nom à l’endroit où on joue, on fera évoluer les choses en accolant Estaimpuis à Brunehaut. Mais ça ne changera rien à l’attachement qu’on a pour notre région de base.