Nicolas Dangriaux est déjà de retour à Chièvres

Le comité n’a pas perdu de temps puisqu’il a désigné Nicolas Dangriaux, qui était encore en place comme T1 la saison passée, pour reprendre l’équipe. "On était resté en contact avec lui et il venait d’ailleurs nous voir jouer assez régulièrement. Il a accepté la proposition et emmène avec lui Raphaël Duquesne qui sera son T2", poursuit Jean Merlin qui espère que le choc psychologique va produire son effet à l’occasion du derby contre Vaudignies.

« J’ai senti que quelque chose se préparait… »

Paul-Henri Deroubaix se sent pour sa part comme le dindon de la farce dans cette histoire et ne gardera sans doute pas un souvenir impérissable de son expérience à Chièvres: "J’avais senti que quelque chose se préparait depuis quelques semaines et j’avais dit à mon adjoint Oriano Buscato qu’on ne ferait pas de vieux os ici. Je peux partir sans regrets et sans amertume vis-à-vis de certaines personnes mais c’est quand même regrettable que ça se termine de cette façon-là. Depuis la reprise, nous n’avons pas été aidés par les nombreuses blessures qui ont sérieusement diminué la concurrence dans le groupe. Beaucoup de joueurs étaient sûrs de leur place et il y avait trop d’absentéisme à nos entraînements. Certains joueurs affichaient clairement une mentalité qui ne correspond pas à mes valeurs alors mieux vaut sans doute en rester là. Pour l’heure, je prendrai le temps de digérer avant peut-être de rebondir ailleurs mais pas en fonçant tête baissée vers le premier projet venu", nous explique Paul-Henri Deroubaix.

Derby en vue: Vaudignies se doit de confirmer…

Ce derby du week-end, Vaudignies compte aussi l’aborder avec sérieux. Arnaud Gain et Adrien Muno ont pris le relais de Rémy Godfrin à la tête de l’équipe et ont déjà marqué le coup en accrochant un très bon point dimanche dernier contre les Francs Borains B. "On n’a rien changé d’extraordinaire mais nous avons modifié le dispositif tactique et demandé aux joueurs de mieux respecter les consignes, confie Arnaud Gain pour qui cette nomination est arrivée par surprise. Le comité nous a demandé d’assurer l’intérim. J’étais alors T2 et Adrien T3 mais nous sommes des enfants du club. J’entraîne aussi les U21 et il me semblait logique d’accepter cette proposition. On ne sait pas du tout si nous resterons longtemps en place mais nous allons donner le maximum. Quant au derby, il arrive à un moment particulier mais un match contre Chièvres est toujours particulier, quel que soit le contexte. Les deux équipes étaient citées parmi les outsiders de la série mais vont désormais devoir se concentrer pour sortir de la zone rouge." Et Dieu sait si les deux groupes ont les qualités pour viser mieux que leur classement actuel.