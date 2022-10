Match au sommet en faveur de Blicquy

"Nous avons dû jouer déforcés, reconnaît Christophe Quintin (B2), membre de l’équipe. Moi et Fabian Bonte (B4) étions blessés." L’équipe s’est finalement constituée de deux B2, un B6 et un C2. Une composition qui a peut-être laissé entrevoir une chance à saisir pour Villoise. Malheureusement pour cette dernière, Blicquy n’a pas faibli. "Heureusement, Gauthier Meunier (B6) gagne 3 matchs sur 4. Noam (B2) et Giovanni (B2) ont également pu gagner leurs trois matchs et s’arrêter, eux aussi étaient blessés", raconte Christophe.