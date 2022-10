Maxime, on pensait vraiment que Michel avait tout manigancé pour que vous soyez sur la pelouse ce week-end…

J’aurais vraiment voulu surtout que je prends du plaisir aux entraînements comme un gamin de dix-huit ans qui débute chez les grands mais les lendemains déchantent hélas. Il me faut une heure et demie pour retrouver l’amplitude de mon genou. Je ne sais pas tendre la jambe en me levant le matin. Ce qui est dingue, c’est que je ne ressens absolument rien dans tous les mouvements que je fais lors des séances en semaine. Et c’est pareil quand je fais du padel ou de la course à pied. C’est comme s’il fallait réhabiliter le système nerveux du genou. Tout provient du fait que je frappe le ballon. C’est comme si mon genou se mettait en sécurité.

Le 27 septembre 2020, date maudite pour vous…

Je m’en souviens comme si c’était hier. À Havinnes avec Wiers, un comble parce que c’est là où j’ai commencé le foot à quatre ans avec des entraîneurs comme Eddy Delcampe ou Jean-Michel Graveline qui m’ont donné les bases. Je les en remercie tout comme Gilbert Ghislain mon grand-père de cœur toujours derrière moi. Une phase de jeu anodine, on met tous les deux le pied et je sens mon genou qui se dérobe. Au final, ligaments, ménisque et plateau tibial étaient touchés. Et j’ai souffert plus d’un an entre kiné et revalidation. J’ai joué six fois contre Havinnes et à mon avis, j’ai dû quitter trois fois le terrain en ambulance…

Pourquoi avoir repris alors vu les difficultés ?

Je n’avais pas envie d’avoir de regrets. L’envie me titillait de retâter du ballon. Michel (Derouck) est non seulement un bon entraîneur mais un ami.

(NDLR: en transférant sur le fil Maxime et Omar Aneddam l’ex-attaquant de Belœil, c’est qu’on a une petite idée derrière la tête). Michel me conseille de persévérer tout en me disant aussi que l’âge est là (NDLR: il n’est pas gêné lorsque l’on pense au sien). De mon côté, je croyais que mon rétablissement serait plus rapide même si mon chirurgien m’avait averti des conséquences. En accord avec le coach et le groupe, je me suis entraîné sans entrer dans les duels ; rejouer serait génial mais j’ai 38 ans et une famille à voir grandir avec deux filles

(NDLR: Louane et Mayline) qui font de la nage synchronisée. Je vais peser le pour et le contre, continuer à m’entraîner en espérant une amélioration. C’est peut-être également du côté mental que cela coince un peu… Peut-être ne suis-je pas prêt à passer le cap.

Passons à l’équipe qui vient de monter et réalise un début de saison de choix. Est-elle prête à passer un cap dimanche dans l’antre du leader ?

J’ai été super bien accueilli par le groupe et les dirigeants. J’ai vraiment envie de leur rendre ça. L’équipe est bien balancée. Ceux qui sont sur le terrain prestent tout en restant les pieds bien sur terre. Le rythme de croisière a ainsi été trouvé après le petit couac de Wiers. Je pense qu’on peut sérieusement embêter les cadors sans se mettre trop de pression car on est capable de grandes choses. Ce week-end, c’est un très gros match face à l’équipe que je pressens être capable de décrocher le titre. Elle me fait penser à l’ambiance havinnoise – une vraie bande de copains – mais il n’y a que trois points en jeu. C’est dans les moments difficiles qu’il faudra avoir du répondant: à la reprise, en hiver tout en gérant les matches qui sont soi-disant faciles.