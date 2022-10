Au milieu des forfaits, on a un peu joué…

En 3A, quatre rencontres devaient avoir lieu, seul Acren B a presté face à Taintignies et gagné 9-0. Velaines a pris les trois points suite au forfait de Baudour. Quiévrain et Saint-Symphorien ne jouent plus: forfait général ! Il est dur de se plaire dans la série. "La création de P3, à la base, c’était bien à condition que tout le monde suive, dit Stijn Terache, coach acrenois. Mais ça a surtout déforcé les P2, notamment la série A qui se retrouve avec sept équipes suite aux forfaits de Naast et d’Havinnes. Voilà un championnat à douze journées, ce qui est plus à un demi-championnat."

La P3A dans laquelle jouent ses Acrenoises n’est pas beaucoup mieux lotie car il n’y a désormais plus que huit équipes. Elles y occupent actuellement le troisième rang.

Le sans-faute d’Acren A

Un cran au-dessus, c’est l’autre équipe de la REAL qui fait parler d’elle. Les "A" de Kevin Barrez sont allées s’imposer à Wez samedi dernier Un succès étriqué acquis en fin de partie: 2-3 ! "On a eu du mal contre une équipe que je trouve un peu brouillonne mais on est tombé dans le piège de se mettre à son niveau, comme la saison passée. Son terrain très bondissant n’était pas à notre avantage non plus même si c’est pour les deux équipes. Mais dans l’ensemble, je suis content de mon groupe car l’ambiance y est excellente. On compose avec le statut de favori qu’on nous donne en essayant de répondre à chaque rendez-vous. J’ai des filles à la mentalité extra. On veut aller de l’avant. Et cela dès le prochain match !" Ce sera en Coupe le 15 octobre au Pays Vert B car ce week-end, Acren n’est pas de service suite au… forfait de l’adversaire du jour !

Par contre, samedi, Biévène, qui n’a pas dû aller jouer à Naast il y a une semaine, et le Pays Vert B, qui n’a pas dû aller à Havinnes, se rencontreront à 15 h. Templeuve aussi reviendra dans le parcours à 18h à Écaussinnes. Wez-Guignies sera, lui, au repos après avoir failli signer un petit exploit face à Acren. "On méritait mieux, note son coach Nicolas Descamps. On a loupé le 3-2 avant de prendre le but décisif à trois minutes du terme. Mais ce type de prestation n’est que positif pour la suite de la saison. On va récupérer nos blessées et travailleuses. Quand on a fait le débriefing, on a réinsisté sur le fait qu’il nous manquait quatre titulaires indiscutables et on peut tabler sur un avenir radieux vu l’implication des filles."