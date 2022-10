Une première à la maison réussie pour le Tournai Rugby Club

Par contre, le capitaine de Sangs et Or a moins apprécié le second acte. "Le plan de jeu était le bon. Mais on a été privé de ballon par notre faute. Il y a eu trop d’erreurs techniques qui ont causé des en-avant. On a commis trop de petites fautes. Les conditions de jeu difficile peuvent être une explication. Mais cela ne peut être une excuse car on s’entraîne pour ça. Je ne sais pas si on peut parler de relâchement. Mais il y a eu un manque de concentration. Certains montés en 2e mi-temps se sont peut-être mis un peu de pression aussi. Il faudra y être attentif les prochaines semaines car on a pris cher pendant 40 minutes à cause de notre manque de discipline".

Un bonus si important

Toutefois, cela n’a pas prêté à conséquences pour les visités qui se sont même payé le luxe de décrocher le bonus offensif. "C’est une très bonne chose. Ces petites unités seront très importantes cette saison vu le retour des play-off. Si on veut s’y qualifier, comme on l’a annoncé en début de saison, il faudra les prendre le plus souvent possible. Car on voit que cela peut faire la différence. Grâce à cela, on est deuxième alors qu’on compte au minimum une rencontre de moins que les autres".

Dimanche prochain, Tournai se déplace à Bruges, récent montant en Nationale 3. "On les a déjà affrontés il y a quelques années. On sait exactement à quoi s’attendre. Comme la plupart des équipes flandriennes, nos opposants vont mettre un gros impact physique. On devra être prêt à y faire face".

Si tout roule pour l’équipe première de la cité des Cinq Clochers, on ne peut pas en dire autant de la bis. Même si rien n’est de leur faute. "Malheureusement, ils n’ont pas joué. Et ce sera encore le cas ce week-end parce que Bruges a déjà déclaré forfait pour toute la saison. On espère que dans le futur, cela n’arrivera pas trop souvent. On voit que le Covid a fait mal partout en termes d’effectif. Nous, on s’en sort plutôt bien. Mais j’espère que certains ne vont pas se décourager si les matchs annulés se multiplient. Tous nos joueurs ont le bagage pour venir avec les A. Mais ils ont besoin de temps de jeu".