Thomas Vanneste en vedette du gala du BC Talki: "Je veux prouver que je suis le patron"

Du répondant en face

Après avoir expédié le Tchèque Thomas Pollak au sol en moins de trois minutes, le Hurlu affrontera Ygo Mihaljevic, un boxeur serbe. "J’ai pu l’observer un peu. Ce sera, je l’espère, un tout autre match que le premier. Là, mon adversaire avait tendance à beaucoup venir s’accrocher. Je n’ai pas pu développer la boxe que je voulais. C’est un mec qui ne recule pas facilement. Il y a l’opportunité d’avoir un très bon combat. Il a aussi du passé en K1 mais également une vingtaine de combats à son actif. J’aurai du répondant en face. Mais l’objectif reste le même pour moi. Je veux le finir au premier round. Je veux montrer à tout le monde mon efficacité et prouver que je suis le patron de ma catégorie en Belgique. Maintenant, on ne sait jamais comment cela se passe sur le ring. Si je gagne au 2e round, au 3e ou aux points, cela me va très bien aussi".

En sparring avec Ryad Merhy

Car l’objectif de notre régional reste le même: il veut devenir champion national au plus vite. "J’aimerais bien avoir ce combat pour le titre d’ici fin 2023. Avant cela, il faudra encore que j’en fasse quelques-uns en six rounds de trois minutes. Ensuite, je devrais me battre pour le titre francophone en 8*3 minutes".

Et pour atteindre son objectif, Thomas Vanneste met toutes les chances de son côté. Il s’entraîne régulièrement avec une sommité de la boxe belge, Ryad Merhy. "On n’est pas dans la même catégorie de poids mais cela nous permet d’apprendre énormément l’un de l’autre. Lui est beaucoup plus vif. Je dois donc répondre à cela et trouver la parade. Tandis que moi, je suis beaucoup plus puissant. Il doit donc apprendre à toujours être vigilant. Ce sont des sparrings très enrichissants".

Et qui sait, ces entraînements permettront peut-être à notre régional de réaliser son rêve ?

Si Thomas Vanneste sera la tête d’affiche du gala, il ne sera pas le seul boxeur du BC Talki en action. "Il y aura 12 ou 13 combats en tout. Logiquement, il doit y avoir 7 ou 8 boxeurs de Michel (Talki) en action ainsi que quelques externes". Comme de nombreux sports de combat, la boxe peut "effrayer" ceux qui ne connaissent pas vraiment la discipline. "Certains ont l’impression qu’on n’est que des brutes qui veulent casser l’autre. Mais s’ils viennent voir le gala, ils se rendront que la boxe est tout autre chose. Bien sûr, c’est dur sur le ring. Mais il y a énormément de respects entre les adversaires en dehors".

Si vous souhaitez découvrir cela de l’intérieur, il vous suffit de vous rendre dès 20h à la salle omnisports du Préau (Blaton). L’entrée sur place coûte 20 euros.