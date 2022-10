P4D: Houthem mange son pain noir

Pour étayer son discours, l’entraîneur des Sangs et Or revient sur les différentes rencontres. "On a repris le 11 juillet. On a effectué une bonne préparation. On n’a affronté que des équipes de divisions plus hautes afin de nous confronter à la difficulté. On a battu Ploegsteert et réalisé des nuls contre de belles oppositions. Ensuite, il y a eu la Coupe en pleine période de vacances. On a perdu quatre fois mais avec des groupes incomplets. Il n’y avait rien d’inquiétant, d’autant qu’on n’a pas pris de tôle. Malheureusement, on prend Kuurne dès l’ouverture du championnat. Un club qui a investi beaucoup d’argent afin de remonter. Ils ont recruté pas mal d’anciens gars de P2 ou P3. On ne pouvait rivaliser avec un tel budget. Mais le 8-1 a fait mal au moral. Contre Wevelgem, on mène 1-0 avant de prendre l’égalisation juste avant la pause. Cela a mis un coup. À Voormezele, qui joue aussi la montée, on est bien dans le jeu. Mais on commet trois erreurs. Cela offre trois contre-attaques et trois buts, c’est cher payé. On réceptionne Langemark qui avait le maximum de points. Ils avaient marqué neuf fois sans encaisser. On réalise notre meilleur match. Ils sont venus trois fois dans notre camp. Mais on commet deux erreurs grossières. Encore une fois… Enfin dimanche, face à Hollebeke, on est mené 2-0 après 10 minutes sur deux bévues… On revient bien en marquant un penalty. On pousse en 2e mais on ne parvient pas à conclure. On loupe encore un péno. C’est râlant".

« Il suffit d’un déclic »

Avec une moyenne d’âge de 22 ans, le noyau houthémois doit encore prendre de la bouteille. Mais les progrès sont encourageants. "On manque d’efficacité dans les deux rectangles. Pourtant, en préparation, on marquait souvent à deux ou trois reprises par match. On a aussi un manque de réussite. La moitié du groupe était déjà présent l’an passé. Ils se focalisent encore trop sur le dernier championnat. Ils ont l’impression que cela recommence. Cela pèse dans les têtes. Toutefois, on est toujours une trentaine à l’entraînement quand on mélange les deux équipes. Personne ne lâche, c’est positif".

Le coach n’en doute pas, son effectif a les moyens de faire de belles choses dans cette série. "On a recruté pour poursuivre la progression du club. L’année passée, j’avais un effectif qui avait à peine 18 ans de moyenne. On sent que cela avance. Mais il manque un petit déclic pour lancer la machine. Ce sont des petits détails qui nous empêchent de gagner pour l’instant. Par exemple, j’ai recruté une charnière centrale plus expérimentée. Mais mes deux défenseurs ont loupé la préparation à cause d’une blessure. On mange un peu notre pain noir pour l’instant. Mais avec le staff, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour garder le groupe concerné. On continue à produire du jeu. Et je suis certain que cela finira par payer. On vise entre 30 à 40 points cette saison. Tout est jouable. À plus long terme, sur les trois ans, j’espère qu’on pourra jouer la montée. On progresse année après année. Et j’ai la chance d’avoir une direction qui ne me met pas de pression".