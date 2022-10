Depuis juillet dernier, c’est une tout autre responsabilité que les Leuzois ont confiée à leur dévoué Michaël: les fonctions de président. "Pour l’ensemble des anciens, c’était un choix logique. C’est lui le visage du club", affirme Romuald Everaert, l’ancien président qui a laissé sa place cette saison.

Investi depuis 20 ans dans le comité et joueur depuis ses 13 ans, Michaël n’a jamais laissé tomber les Leuzois. "J’habite Froyennes désormais, mais je ne changerai jamais de club. Continuer à participer à la vie de ce noyau, ça me tient trop à cœur. Bien que j’arrive toujours stressé lors des compétitions, l’ambiance familiale de chez nous me donne toutes les semaines l’envie de jouer et de contribuer au bon fonctionnement", assure le nouveau président.

Bien qu’il connaisse le club comme sa poche, Michaël sait que de nouveaux défis l’attendent cette saison: "président, c’est un rôle différent car cela demande de déléguer et de faire confiance, plutôt que d’exécuter une tâche soi-même, et ce n’est pas simple, sourit-il. Le comité s’est reconstitué de jeunes, avec notamment un nouveau secrétaire et un nouveau trésorier. C’est toute une équipe qu’il faudra aiguiller, mais heureusement, je connais bien comment le club tourne et je sais que je pourrais toujours compter sur les anciens."

Des projets à concrétiser

Après avoir fait monter leur équipe première en division Provinciale 1 et avoir exécuté un changement de salle au sein de Leuz’Arena, la Palette Leuzoise a encore d’autres ambitions à concrétiser et compte sur l’efficacité de Michaël et de son nouveau comité. "Nous allons poursuivre les projets de Romuald, confie Michaël. Grâce à la nouvelle salle nous pouvons espérer développer le tennis de table féminin, organiser des portes ouvertes et même se porter candidat pour accueillir un tournoi officiel. De plus, nous souhaitons que certains joueurs supplémentaires obtiennent leur brevet d’animateur, afin de ne plus dépendre que de nous-mêmes pour diriger les entraînements. Cet avantage nous permettra aussi d’organiser des stages. Nous en avons d’ailleurs déjà prévu un pendant les prochains congés de carnaval. "

Concernant l’aspect sportif, l’ancien et le nouveau président restent prudents en ce début de saison, "on vise le maintien, sauf bonne surprise ! "