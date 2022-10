La plus belle expérience d’Allan Potiez contre Malines - « Ramener une coupe à Péruwelz »

Et maintenant, quel objectif ?

Connu pour n’avoir jamais froid aux yeux, le feu follet s’est même payé le luxe de planter un triple au nez et à la barbe de l’Américain Larry Thomas, qui défendait sur lui, avant d’enchaîner avec deux formidables pénétrations qui n’auront pas laissé insensibles les spectateurs, ni les téléspectateurs de Télé MB. "Sincèrement, ces situations me galvanisent à chaque fois. D’ailleurs, j’ai sans doute livré mes deux meilleurs matches face à Borgerhout puis Malines", s’amuse-t-il sans pour autant se la jouer.

La suite allait être un peu moins drôle puisque les arbitres allaient sanctionner Allan d’une faute technique et d’une intentionnelle, synonymes d’exclusion en seconde mi-temps. "Pas de quoi ternir ce formidable souvenir", relativise la coqueluche locale, pour qui les débuts en championnat sont plus mitigés. "On ne s’était inclinés que de sept points au Royal IV Brussel, avant de nous écraser complètement le week-end passé à Asse-Ternat. C’est un troisième déplacement consécutif qui nous attend maintenant à Sijsele, qui comme nous n’a pas encore gagné. Même si le calendrier ne nous est clairement pas favorable, il est temps d’ouvrir notre compteur pour lancer cette campagne en nationale dont j’avais toujours rêvé. Le troisième échelon belge, c’est l’objectif que je visais dans ma carrière, et maintenant que j’y suis, j’espère vraiment pouvoir y faire quelque chose de bien avec mon équipe." Nul ne sait où s’arrêtera le parcours du prodige originaire de Péruwelz, malheureusement freiné en plein vol par les deux années Covid. "D1 et même TDM1, ce sera très compliqué d’y arriver, mais je suis déjà très heureux d’être où je suis, et je ne peux que remercier ma petite amie ainsi que mes parrain et marraine de m’y avoir aidé."

Bien que sa carrière de joueur accapare déjà pas mal de plages dans son planning hebdomadaire, Allan Potiez n’en a pas oublié d’où il vient. C’est pourquoi il continue à former des gamins du côté de Péruwelz, où ses parents Dominique et Sarah portent la JS avec l’aide de quelques comitards et sympathisants, dont sa grand-mère et sa sœur Laurane. "Je continue à entraîner les U12 et U14 pour apporter mon soutien au club de mon cœur, explique Allan, qui travaille par ailleurs comme éducateur. La formation demande beaucoup de patience mais on commence tout doucement à en récolter les fruits. Ainsi, avec mes benjamins, nous avons franchi deux tours de Coupe du Hainaut et sommes toujours en lice alors que je n’aligne que des premières années. Mon rêve serait d’aller chercher une finale la saison prochaine avec ce groupe que je suis depuis la catégorie U8. Ce serait une belle récompense pour Anne, Jo, ou encore Laurent Cardinal, qui ne comptent pas non plus leurs heures au service de la JS."