Face à Saint-Ghislain, les Frasnois ont remporté un duel musclé

Dans un duel haché, les Fourmis avaient pris un bon départ. "On mène grâce à un premier essai malgré la grosse envie déployée en face, poursuit le 10 local. Ils ont rapidement égalisé. Mais avant la pause, on a réussi à claquer deux essais supplémentaires afin de se donner de l’air. On a ensuite bien tenu défensivement. Par contre, lors de la deuxième mi-temps, on a rencontré de grosses difficultés pour agrandir le trou. Mais dès qu’on a réussi à le faire, on a pu gérer tranquillement. On a même réussi à aller chercher le bonus offensif. Cela restait l’objectif, comme j’avais pu le dire à mes coéquipiers durant les causeries".

« On joue avec un gros cœur »

Avec 10 unités au compteur en deux rencontres, les Roses et Verts connaissent un départ tout simplement parfait. Mais le capitaine ne veut pas s’emballer. "Tous les points pris ne sont plus à prendre. Notre objectif reste d’assurer un maintien le plus rapide possible puis de voir jusqu’où on peut aller. Il y a des équipes mieux armées sur le papier pour jouer la montée. Je pense à BW Est, au Standard ou à Mons. Nous, on va essayer de jouer au mieux notre rôle de trouble-fête".

Pierre et ses gars auront l’occasion de le prouver dès dimanche avec un déplacement au BW Est justement. " Malheureusement, on n’ira pas avec la grosse armada. Notre talonneur s’est luxé la clavicule dimanche. On a aussi quelques absences. On est 16 pour l’instant mais j’espère que certains viendront se rajouter à l’effectif. Depuis le début de saison, on a vu quelques anciens revenir au bercail (NDLR: à l’image de Benoît Renard). On ne s’y attendait pas forcément mais c’est toujours plaisant de voir certains mecs se démener pour venir nous donner un coup de main.

C’est le gros point positif de ce début de saison. On peut compter sur un collectif qui joue avec un gros cœur. Cela permet de compenser les petites erreurs qui pourraient être commises. On sait que ce sera dur dimanche. Mais on y va sans pression car on n’a su prendre les points qu’il fallait dès l’ouverture. Puis, si on gagne, c’est champagne ", sourit notre interlocuteur.